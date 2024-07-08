В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ
США не планируют отменять ограничения на удары ВСУ вглубь территории России – Белый дом
22:21 08.07.2024 (обновлено: 22:54 08.07.2024)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вашингтон не будет менять свою позицию относительно существующих ограничений на атаки ВСУ вглубь Российской Федерации на фоне последних ударов ВС РФ. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.
"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", – сказал он представителям масс-медиа в ходе брифинга.
В Минобороны России ранее заявили, что заявления о якобы намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения связаны с падением украинской ракеты ПВО. Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что фото и видеокадры из столицы Украины, которые появились в сети, только доказывают это.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
8 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.
Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине
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