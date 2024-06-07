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Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой Парижа

Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой Парижа - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой Парижа

Риторика французского президента Эммануэля Макрона по украинскому кризису рассчитана на создание медийной картины с расчетом на дестабилизацию обстановки в... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T14:43

2024-06-07T14:43

2024-06-07T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Риторика французского президента Эммануэля Макрона по украинскому кризису рассчитана на создание медийной картины с расчетом на дестабилизацию обстановки в России, при этом реальная военная помощь Киеву со стороны Парижа невелика. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Макрон накануне заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. Также Франция обучит 4,5 тысяч украинских солдат на своей территории, что, по мнению Макрона, не является "фактором эскалации". Также он разрешил Киеву бить французским оружием по целям в РФ, откуда были выпущены ракеты.При этом в пятницу газета Politico сообщила, что Макрон в недавнем телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом предложил отправить западных инструкторов на Украину, однако американский президент не поддержал эту идею.Военная помощь Парижа"Здесь нужно различать медийную сферу и сферу объективной реальности. Если говорить о шуме, который издает Макрон, его много. Если говорить о вкладе Франции в военную помощь Украине, ее очень мало. Страны Балтии больше вложились в финансовом плане. Это подтверждается цифрами", - говорит Хроленко.Оценивая новые французские заявления, эксперт напоминает, что в случае с обещанными Макроном самолетами Mirage речь идет всего о пяти единицах. По его словам, эти самолеты – разработка середины 70 годов, им более полувека и они скорее не облегчат, а усложнят жизнь ВСУ.Что касается ударов французским оружием по территории России, в частности по Крыму, который с 2014 года является полноправным регионом России, – попытки ВСУ и без того предпринимаются, поэтому здесь ничего нового не произойдет, констатирует эксперт.Медийная картинкаХроленко подчеркивает – все это медийная картинка, не соответствующая реальности. По его мнению, выступать в авангарде такой риторики Макрон "назначен" коллективными Западом."Ему отвели такую роль. У них национальный символ петух – вот он кукарекает", - шутит военный эксперт, напоминая, что Франция, как и другие страны ЕС, по-прежнему остается сателлитом Вашингтона, который принимает непосредственные решения. При этом Белый Дом в преддверии выборов опасается делать шаги, которые могут привести к эскалации и маневрирует, – в этом кроется разгадка "неодобрения" Байденом предложений Макрона об отправке на Украину западных инструкторов."Кроме того, заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным 5 июня на ПМЭФ, услышаны", - заключает Хроленко.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Заявление президента РФ на Западе услышано. Оно было четким и недвусмысленным, заявил позже журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

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франция, эммануэль макрон, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, мнения, александр хроленко, политика, безопасность