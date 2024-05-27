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Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине
Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине
Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T19:27
2024-05-27T19:27
александр сырский
новости
украина
франция
иностранные наемники всу
себастьян лекорню
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам видеовстречи с министром обороны Французской Республики Себастьеном Лекорню.Главком ВСУ также выразил уверенность, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейСтраны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
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александр сырский, новости, украина, франция, иностранные наемники всу, себастьян лекорню, всу (вооруженные силы украины)
Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине

Франция направит на Украину военных инструкторов – Главком ВСУ

19:27 27.05.2024
 
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра СырскогоГлавком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате "Рамштайн"
Главком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате Рамштайн
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра Сырского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам видеовстречи с министром обороны Французской Республики Себастьеном Лекорню.

"Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – написал Сырский.

Главком ВСУ также выразил уверенность, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".
В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
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Александр СырскийНовостиУкраинаФранцияИностранные наемники ВСУСебастьян ЛекорнюВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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