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Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине

Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T19:27

2024-05-27T19:27

2024-05-27T19:27

александр сырский

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украина

франция

иностранные наемники всу

себастьян лекорню

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам видеовстречи с министром обороны Французской Республики Себастьеном Лекорню.Главком ВСУ также выразил уверенность, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейСтраны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

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2024

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александр сырский, новости, украина, франция, иностранные наемники всу, себастьян лекорню, всу (вооруженные силы украины)