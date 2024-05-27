Сырский легализовал французских военных инструкторов на Украине
Франция направит на Украину военных инструкторов – Главком ВСУ
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра СырскогоГлавком ВСУ Александр Сырский участвует в заседании контактной группы в формате "Рамштайн"
© Telegram-канал главкома ВСУ Александра Сырского
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам видеовстречи с министром обороны Французской Республики Себастьеном Лекорню.
"Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – написал Сырский.
Главком ВСУ также выразил уверенность, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".
В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
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