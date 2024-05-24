https://crimea.ria.ru/20240524/povestka-pered-uzhinom-kto-tolkaet-evropu-k-voyne-s-rossiey-1137548380.html
"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией
"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией - РИА Новости Крым, 24.05.2024
"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией
Европа не желает вступать в прямой военный конфликт с Россией, но США и Великобритания активно ее к этому подталкивают, не желая терять статус мирового... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T13:31
2024-05-24T13:31
2024-05-24T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Европа не желает вступать в прямой военный конфликт с Россией, но США и Великобритания активно ее к этому подталкивают, не желая терять статус мирового гегемона. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что политики и средства массовой информации на Западе, прежде всего, в Европе, готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией. Он добавил, что в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.По словам политолога, Вашингтон осознает, что неизбежно теряет позицию мирового гегемона. Для того чтобы затормозить этот процесс, США готовы своих союзников бросить в пламя войны и создать хаос, получив от этого экономические, политические и военные выгоды, а потом думать, как в дальнейшем нейтрализовать Китай как долговременную угрозу гегемонии Штатов.Эксперт напомнил, что, помимо Орбана, о подготовке Европы к возможному конфликту с РФ говорил и словацкий премьер Роберт Фицо, до того, как на него было совершено покушение."Это не говорит о том, что тот же Орбан является "агентом Кремля", как его называют на Западе. Он просто исходит из национальных интересов Венгрии, понимая, что страна как член НАТО тоже будет вынуждена принимать участие в возможном конфликте, и как это отразится на ее экономике, демографии, государственности. Он как национальный лидер пытается обезопасить свою страну и общество от той бури, которую нагнетают Вашингтон, Брюссель и Лондон", – заключил эксперт.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России напасть на Европу.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России. Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая заявил, что НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и БелоруссиейПольша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракетПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
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андрей кошкин, нато, сша, мнения, россия, европа, украина, политика, виктор орбан, венгрия
"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией
США и Британия втягивают Европу в прямой конфликт с Россией – политолог Кошкин
13:31 24.05.2024 (обновлено: 15:16 24.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Европа не желает вступать в прямой военный конфликт с Россией, но США и Великобритания активно ее к этому подталкивают, не желая терять статус мирового гегемона. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил
, что политики и средства массовой информации на Западе, прежде всего, в Европе, готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией. Он добавил, что в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.
"Европа не желает воевать с Россией, но ее втягивают США. Получается так, что вы пришли домой поужинать в кругу своей семьи, а вам говорят: "вот тебе повестка". И вот вы уже будете ужинать, как говорится, в окопе, потому что ваше правительство за вас все решило, а вы никуда не можете деться, иначе накажут. Вот примерно так получается с Европой", – сказал Кошкин.
По словам политолога, Вашингтон осознает, что неизбежно теряет позицию мирового гегемона. Для того чтобы затормозить этот процесс, США готовы своих союзников бросить в пламя войны и создать хаос, получив от этого экономические, политические и военные выгоды, а потом думать, как в дальнейшем нейтрализовать Китай как долговременную угрозу гегемонии Штатов.
Эксперт напомнил, что, помимо Орбана, о подготовке Европы к возможному конфликту с РФ говорил и словацкий премьер Роберт Фицо, до того, как на него было совершено покушение.
"Это не говорит о том, что тот же Орбан является "агентом Кремля", как его называют на Западе. Он просто исходит из национальных интересов Венгрии, понимая, что страна как член НАТО тоже будет вынуждена принимать участие в возможном конфликте, и как это отразится на ее экономике, демографии, государственности. Он как национальный лидер пытается обезопасить свою страну и общество от той бури, которую нагнетают Вашингтон, Брюссель и Лондон", – заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял
, что РФ не собирается воевать с НАТО. Также глава государства назвал "чушью и бредом" заявления о якобы планах России напасть на Европу.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он, в том числе, заявил
о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России. Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию
. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале мая заявил, что НАТО не намерена принимать прямого участия в конфликте на Украине
и не станет отправлять Киеву свои войска.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
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