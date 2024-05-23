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Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет

Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет

Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет, но пока никаких решений по этому... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T06:37

2024-05-23T06:37

2024-05-23T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет, но пока никаких решений по этому вопросу не принято, заявил представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ.Так представитель польского МИД прокомментировал слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.Вронский добавил, что Киев обращался к Варшаве с просьбой о такой инициативе. Переговоры по данному вопросу в Польше состоялись после того, как ранее в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд.Дискуссии, уточнил Вронский, ведутся на тему того, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия подобного шага. При этом он подчеркнул, что речь о физической передаче польских зенитных комплексов Украине не идет.В марте польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила российская крылатая ракета, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла. Посол России в Варшаве Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по данному инциденту, поскольку польская сторона отказалась предоставить какие-либо доказательства своих утверждений.В апреле президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет возможности передать Украине требуемые лидером киевского режима системы ПВО Patriot. Он пояснил, что страна сейчас использует комплексы Patriot, которые принадлежат американской армии.В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу переместить систему противоракетной обороны ближе к Калининградской области России. По его словам, это необходимо сделать, поскольку "Калининградский эксклав является непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации".Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуНа Украине присутствуют солдаты НАТО – премьер-министр Польши ТускДекларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, новости, россия, политика, в мире, пво, украина