https://crimea.ria.ru/20240524/nato-vtaskivaet-moldaviyu-v-voennoe-protivostoyanie-s-rossiey-i-belorussiey-1137539612.html
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.05.2024
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T08:50
2024-05-24T08:50
2024-05-24T08:55
молдавия
снг
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
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белоруссия
коллективный запад
расширение нато
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке."Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников.Также он заявил, что США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества."Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнеров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - заявил директор ФСБ России."В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20240524/bortnikov-nazval-tsel-zakazchikov-terakta-v-krokuse--1137539133.html
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молдавия, снг, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, россия, белоруссия, коллективный запад, расширение нато, нато, политика
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией - Бортников
08:50 24.05.2024 (обновлено: 08:55 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников.
"Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией", - подчеркнул он.
Также он заявил, что США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества.
"Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнеров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - заявил директор ФСБ России.
"В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.