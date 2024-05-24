https://crimea.ria.ru/20240524/nato-vtaskivaet-moldaviyu-v-voennoe-protivostoyanie-s-rossiey-i-belorussiey-1137539612.html

НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.05.2024

НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T08:50

2024-05-24T08:50

2024-05-24T08:55

молдавия

снг

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

россия

белоруссия

коллективный запад

расширение нато

нато

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке."Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом", - сказал Бортников.Также он заявил, что США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества."Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнеров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - заявил директор ФСБ России."В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20240524/bortnikov-nazval-tsel-zakazchikov-terakta-v-krokuse--1137539133.html

молдавия

россия

белоруссия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, снг, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, россия, белоруссия, коллективный запад, расширение нато, нато, политика