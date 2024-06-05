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Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит. Об РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T23:01
2024-06-05T23:08
владимир путин (политик)
ядерная триада
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Российский лидер призвал не доводить до угрозы применения таких вооружений, при этом он подчеркнул, что РФ может применить такие вооружения в соответствии с условиями ядерной доктрины."Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Но у нас есть ядерная доктрина: если что-то будет угрожать существованию России, мы можем использовать ядерные средства. Не надо к этому относиться легко. Нужно относиться профессионально. Надеюсь, все в мире будут относиться так к решению вопросов подобного рода", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
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владимир путин (политик), ядерная триада, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

23:01 05.06.2024 (обновлено: 23:08 05.06.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем ядерной дубинкой. Но это же вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, то я махал ядерной дубинкой", - ответил президент России на вопрос.

Российский лидер призвал не доводить до угрозы применения таких вооружений, при этом он подчеркнул, что РФ может применить такие вооружения в соответствии с условиями ядерной доктрины.
"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Но у нас есть ядерная доктрина: если что-то будет угрожать существованию России, мы можем использовать ядерные средства. Не надо к этому относиться легко. Нужно относиться профессионально. Надеюсь, все в мире будут относиться так к решению вопросов подобного рода", - сказал Путин.
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