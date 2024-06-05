https://crimea.ria.ru/20240605/yadernaya-doktrina-kogda-rossiya-smozhet-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-1137893352.html

Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит. Об РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T23:01

2024-06-05T23:01

2024-06-05T23:08

владимир путин (политик)

ядерная триада

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Российский лидер призвал не доводить до угрозы применения таких вооружений, при этом он подчеркнул, что РФ может применить такие вооружения в соответствии с условиями ядерной доктрины."Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Но у нас есть ядерная доктрина: если что-то будет угрожать существованию России, мы можем использовать ядерные средства. Не надо к этому относиться легко. Нужно относиться профессионально. Надеюсь, все в мире будут относиться так к решению вопросов подобного рода", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитетаЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин

https://crimea.ria.ru/20240604/rossiya-kitay-i-iran-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie-po-yadernoy-sdelke-1137855650.html

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владимир путин (политик), ядерная триада, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие