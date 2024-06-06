Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
Заявление Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам было услышано – Песков
17:20 06.06.2024 (обновлено: 17:41 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким и недвусмысленным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано и, судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают по понятным причинам", – сказал Песков.
Куда именно может быть доставлено такое вооружение, Россия сообщать не будет. Но это заставит считаться с ее позицией.
"Россия не будет даже намекать на те регионы, где это может произойти, мы не обязаны это делать. Но, как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", – подытожил Песков.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон обязан дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Как сообщалоиздание Politico, Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить такие удары, но только в районе границы с Харьковской областью.
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