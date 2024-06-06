https://crimea.ria.ru/20240606/uzhe-uslyshali-kreml-o-reaktsii-zapada-na-slova-putina-o-postavkakh-oruzhiya-1137915389.html

Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия

Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия

На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T17:20

2024-06-06T17:20

2024-06-06T17:41

владимир путин (политик)

дмитрий песков

кремль

россия

новости

украина

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким и недвусмысленным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Куда именно может быть доставлено такое вооружение, Россия сообщать не будет. Но это заставит считаться с ее позицией.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон обязан дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Как сообщалоиздание Politico, Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить такие удары, но только в районе границы с Харьковской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, россия, новости, украина, коллективный запад