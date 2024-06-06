Рейтинг@Mail.ru
Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240606/uzhe-uslyshali-kreml-o-reaktsii-zapada-na-slova-putina-o-postavkakh-oruzhiya-1137915389.html
Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T17:20
2024-06-06T17:41
владимир путин (политик)
дмитрий песков
кремль
россия
новости
украина
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким и недвусмысленным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Куда именно может быть доставлено такое вооружение, Россия сообщать не будет. Но это заставит считаться с ее позицией.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон обязан дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Как сообщалоиздание Politico, Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить такие удары, но только в районе границы с Харьковской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейЕвропа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d8d9f26e1c754d2e6e77e45cccf53928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, россия, новости, украина, коллективный запад
Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия

Заявление Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам было услышано – Песков

17:20 06.06.2024 (обновлено: 17:41 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине. Оно было четким и недвусмысленным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано и, судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают по понятным причинам", – сказал Песков.

Куда именно может быть доставлено такое вооружение, Россия сообщать не будет. Но это заставит считаться с ее позицией.

"Россия не будет даже намекать на те регионы, где это может произойти, мы не обязаны это делать. Но, как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", – подытожил Песков.

5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон обязан дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Как сообщалоиздание Politico, Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить такие удары, но только в районе границы с Харьковской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией
Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
 
Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковКремльРоссияНовостиУкраинаКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
18:06В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
17:48В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО
17:20Уже услышали: Кремль о реакции Запада на слова Путина о поставках оружия
17:11Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти
17:02ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области
16:47В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
16:21Крым и новые регионы России планируют объединить в федеральный округ
16:17Опрос: Более 40% отпускников хотят отдохнуть в Крыму
16:09Последствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
15:51На Украине убиты более 70 журналистов
15:46Флот проводит учения в Севастополе
15:37Житель Крыма пойдет под суд за хранение взрывчатки и наркотиков
15:19Собирал сведения о военной сфере в России: в Москве задержан француз
14:57Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму
14:3014 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиков
14:04Двух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храме
14:01Турция в БРИКС: кому это выгодно
13:40ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS
13:28Разбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
Лента новостейМолния