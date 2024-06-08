Рейтинг@Mail.ru
Фицо оценил "добро" Запада на удары по России - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240608/fitso-otsenil-dobro-zapada-na-udary-po-rossii-1137959352.html
Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
Фицо оценил "добро" Запада на удары по России - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T13:05
2024-06-08T13:06
роберт фицо
политика
коллективный запад
поставки западного оружия украине
россия
украина
словакия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134433403_0:227:2881:1848_1920x0_80_0_0_9b1cd396aee4f77c65cda8df9b58a806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.Политик подчеркнул, что как премьер Словакии он не будет втягивать республику "ни в какие подобные военные авантюры".В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. Также Франция обучит 4,5 тысяч украинских солдат на своей территории, что, по мнению Макрона, не является "фактором эскалации". Также он разрешил Киеву бить французским оружием по целям в РФ, откуда были выпущены ракеты.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби "фактически подтверждают" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой ПарижаВ Германии сделали дерзкое заявление о мире на УкраинеОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль
https://crimea.ria.ru/20240606/privedet-k-tretey-mirovoy-tramp-ob-udarakh-po-rossii-1137897816.html
россия
украина
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134433403_417:0:2881:1848_1920x0_80_0_0_6a3a7df566d779254b0a6e0a14aaa775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, россия, украина, словакия, новости
Фицо оценил "добро" Запада на удары по России

Фицо: одобрение ударов по России говорит о заинтересованности Запада в эскалации

13:05 08.06.2024 (обновлено: 13:06 08.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.
"Согласие западных стран, которое они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, служит лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, до которого обязательно дойдет", – заявил Фицо.
Политик подчеркнул, что как премьер Словакии он не будет втягивать республику "ни в какие подобные военные авантюры".
В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков.
К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. Также Франция обучит 4,5 тысяч украинских солдат на своей территории, что, по мнению Макрона, не является "фактором эскалации". Также он разрешил Киеву бить французским оружием по целям в РФ, откуда были выпущены ракеты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби "фактически подтверждают" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.
Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой Парижа
В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 10:11
"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по России
 
Роберт ФицоПолитикаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеРоссияУкраинаСловакияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
13:19Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
13:05Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
12:39На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
12:11В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
12:06Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
11:47В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
11:20Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
11:15В ЛНР 8 июня объявлен траур
11:07В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
10:52Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину
10:39Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму
10:20Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
09:49Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания
09:32В Крыму национализируют имущество Джамалы
09:03Из-под завалов дома в Луганске извлекли еще двух погибших
08:45Мы наблюдаем закат американской империи – политолог
08:10С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам
08:05Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря
07:39В Бахчисарае инвестор предусмотрит жилье для участников СВО
Лента новостейМолния