https://crimea.ria.ru/20240608/fitso-otsenil-dobro-zapada-na-udary-po-rossii-1137959352.html

Фицо оценил "добро" Запада на удары по России

Фицо оценил "добро" Запада на удары по России - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Фицо оценил "добро" Запада на удары по России

Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T13:05

2024-06-08T13:05

2024-06-08T13:06

роберт фицо

политика

коллективный запад

поставки западного оружия украине

россия

украина

словакия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Западные страны стремятся обострить конфликт на Украине. Об этом свидетельствует данное ими разрешение на использование переданного Киеву оружия для нанесения ударов по территории России. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.Политик подчеркнул, что как премьер Словакии он не будет втягивать республику "ни в какие подобные военные авантюры".В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. Также Франция обучит 4,5 тысяч украинских солдат на своей территории, что, по мнению Макрона, не является "фактором эскалации". Также он разрешил Киеву бить французским оружием по целям в РФ, откуда были выпущены ракеты.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби "фактически подтверждают" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Воинственный Макрон – что на самом деле стоит за риторикой ПарижаВ Германии сделали дерзкое заявление о мире на УкраинеОтвет России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль

https://crimea.ria.ru/20240606/privedet-k-tretey-mirovoy-tramp-ob-udarakh-po-rossii-1137897816.html

россия

украина

словакия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, россия, украина, словакия, новости