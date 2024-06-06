https://crimea.ria.ru/20240606/otvet-rossii-na-postavku-dalnoboynogo-oruzhiya-kievu-budet---kreml-1137904111.html

Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль

Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль

Ответ России на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ обязательно будет, заявление президента РФ Владимира Путина на этот счет предельно ясно. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T12:44

2024-06-06T12:44

2024-06-06T12:44

владимир путин (политик)

дмитрий песков

поставки западного оружия украине

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политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Ответ России на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ обязательно будет, заявление президента РФ Владимира Путина на этот счет предельно ясно. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России, предостерег США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаЗапад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, поставки западного оружия украине, россия, украина, сша, нато, политика, новости, безопасность