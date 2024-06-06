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Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль
Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль
Ответ России на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ обязательно будет, заявление президента РФ Владимира Путина на этот счет предельно ясно. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T12:44
2024-06-06T12:44
владимир путин (политик)
дмитрий песков
поставки западного оружия украине
россия
украина
сша
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Ответ России на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ обязательно будет, заявление президента РФ Владимира Путина на этот счет предельно ясно. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России, предостерег США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаЗапад взбесился: Милорад Додик о передаче Украине дальнобойных ракетЛавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
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владимир путин (политик), дмитрий песков, поставки западного оружия украине, россия, украина, сша, нато, политика, новости, безопасность
Ответ России на поставку дальнобойного оружия Киеву будет - Кремль

Заявление Путина про возможный ответ на поставку Киеву оружия предельно ясно - Песков

12:44 06.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Ответ России на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ обязательно будет, заявление президента РФ Владимира Путина на этот счет предельно ясно. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Заявление весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - цитирует Пескова РИА Новости.
Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
Также он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать системы ПВО. Кроме того, российский лидер заметил, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.
Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
До этого издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву на атаки западным оружием по территориям России, предостерег США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Он также подчеркнул, что Россия будет пресекать любые поползновения Украины, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.
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Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковПоставки западного оружия УкраинеРоссияУкраинаСШАНАТОПолитикаНовостиБезопасность
 
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