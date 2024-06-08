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В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
Мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T11:47
2024-06-08T11:50
анналена бербок
германия
в мире
владимир путин (политик)
украина
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет РИА Новости.При этом она добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока она будет в этом нуждаться.При этом министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна начать подготовку к войне с Россией, которая может начаться через пять лет. К тому же Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов.При этом страны Запада дают Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России и продолжают снабжать боевиков своим оружием. Однако Россия готова продолжить переговоры на основании нынешних реалий. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Накануне Путин отметил, что в ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве. Как отметил ранее президент, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Российский лидер также подчеркнул, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииРоссия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условиеКто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине
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РИА Новости Крым
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анналена бербок, германия, в мире, владимир путин (политик), украина, политика, новости
В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине

Мир на Украине полностью зависит от Путина – Бербок

11:47 08.06.2024 (обновлено: 11:50 08.06.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет РИА Новости.

"От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она изданию Welt.

При этом она добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока она будет в этом нуждаться.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна начать подготовку к войне с Россией, которая может начаться через пять лет. К тому же Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов.
При этом страны Запада дают Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России и продолжают снабжать боевиков своим оружием.
Однако Россия готова продолжить переговоры на основании нынешних реалий. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Накануне Путин отметил, что в ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве.
Как отметил ранее президент, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Российский лидер также подчеркнул, что "если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки – никогда".
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Анналена БербокГерманияВ миреВладимир Путин (политик)УкраинаПолитикаНовости
 
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