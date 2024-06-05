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Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – Писториус

Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – Писториус - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – Писториус

Германия должна начать подготовку к войне с Россией, которая может начаться через пять лет. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T18:10

2024-06-05T18:10

2024-06-05T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Германия должна начать подготовку к войне с Россией, которая может начаться через пять лет. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет издание Focus."Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", – заявил Писториус.По мнению главы немецкого Минобороны, в первую очередь необходимо обучать кадры, готовить технику и финансовую часть. Еще одним важным условием должно стать возвращение в стране воинской повинности. Министр также поддержал дальнейшее вооружение Киева.Германия и Польша планируют расположить поближе к границам Украины логистические хабы и увеличить обороты производства боеприпасов, заявлял ранее Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. В феврале, выступая на Мюнхенской конференции, министр обороны ФРГ рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту с РФ, отметив, что Европа и Россия будут жить по разные стороны "разделительных линий".Читайте также на РИА Новости Крым:В Бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusШольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцевОтправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу

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борис писториус, новости, россия, германия, политика, оружие, украина