https://crimea.ria.ru/20240530/kto-na-zapade-mozhet-konsolidirovat-sily-dlya-peregovorov-s-rf-po-ukraine-1137690892.html
Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине
Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине
На Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T06:03
2024-05-30T06:03
2024-05-30T06:28
сергей горбачев
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политика
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Сергей Горбачев
Сергей Горбачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Что касается украинской стороны, то присутствие ее представителя за столом переговоров не имеет никакого смысла."Украина абсолютно несамостоятельна в этих вещах, и голос украинский здесь абсолютно ни к чему. Ведет войну против нас Запад. Если бы каким-то фактором была Украина в этих процессах, то мы соответствующим образом вопросы ставили уже давным-давно", – считает политолог.По его словам, бесполезность участия Украины в переговорах лишний раз подтверждает и нелегитимность ее бывшего президента Владимира Зеленского, и то, "какие взгляды Варшава бросает на украинские земли", и много другое.По его мнению, договориться стороны конфликта смогут "не ранее, чем произойдут выборы в Соединенных Штатах". До этого Зеленский продолжит существовать: Запад будет играть им, а "он – западным оружием, которое сплошным потоком продолжает идти", считает Горбачев.Он подчеркнул, что позиция России давно понятна: к переговорам она всегда готова.Упомянутое Сергеем Горбачевым выступление президента России Владимира Путина в декабре 2021 года состоялось на заседании коллегии Минобороны. Тогда российский лидер указал на то, что если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше на восток и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5 минут, что станет для России серьезнейшим вызовом.В складывающихся обстоятельствах США могут вооружить Украину и начать толкать украинских экстремистов в регионы РФ, например Крым, отметил президент. И подчеркнул, что Россия не требует для себя особых условий, а "выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", и от Вашингтона нужны соответствующие гарантии, закрепленные юридически, а не устные обещания.Ранее в апреле 2024 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться как минимум до выборов в США.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя прогнозы из-за рубежа, оценил возможность начала долговременной холодной войны по окончании СВО как горячей фазы конфликта России и НАТО на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный легитимный орган власти на Украине Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
https://crimea.ria.ru/20240528/rossiya-davno-mogla-by-dogovoritsya-s-ukrainoy--putin-nazval-uslovie-1137663610.html
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Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине
На Западе нет способной вести переговоры с президентом РФ фигуры - Горбачев
06:03 30.05.2024 (обновлено: 06:28 30.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым.
На Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат политических наук, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
"Сейчас на Западе нет фигуры консолидирующей, которая могла бы сесть за стол переговоров серьезно с нашим президентом. Ни Макрон, ни Байден, ни прочие господа – они не того калибра. Тем более, что их деятельность до того абсолютно не вызывает доверия", – сказал Горбачев.
Что касается украинской стороны, то присутствие ее представителя за столом переговоров не имеет никакого смысла.
"Украина абсолютно несамостоятельна в этих вещах, и голос украинский здесь абсолютно ни к чему. Ведет войну против нас Запад. Если бы каким-то фактором была Украина в этих процессах, то мы соответствующим образом вопросы ставили уже давным-давно", – считает политолог.
По его словам, бесполезность участия Украины в переговорах лишний раз подтверждает и нелегитимность ее бывшего президента Владимира Зеленского, и то, "какие взгляды Варшава бросает на украинские земли", и много другое.
"Запад сейчас ориентирован на Швейцарию, на то, чтобы каким-то образом нелегитимного Зеленского сделать человеком, играющим в правовых полях. На самом деле, исходя из тех решений и действий, которые есть, Запад не собирается приостанавливаться", – отметил Горбачев.
По его мнению, договориться стороны конфликта смогут "не ранее, чем произойдут выборы в Соединенных Штатах". До этого Зеленский продолжит существовать: Запад будет играть им, а "он – западным оружием, которое сплошным потоком продолжает идти", считает Горбачев.
Он подчеркнул, что позиция России давно понятна: к переговорам она всегда готова.
"Об этом наш президент очень четко сказал еще в декабре 2021 года, когда обозначил принципы обеспечения нашей безопасности. Запад это пропустил мимо ушей, как практически все, о чем говорится", – заключил эксперт.
Упомянутое Сергеем Горбачевым выступление президента России Владимира Путина в декабре 2021 года состоялось на заседании коллегии Минобороны. Тогда российский лидер указал на то, что если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше на восток и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5 минут, что станет для России серьезнейшим вызовом.
В складывающихся обстоятельствах США могут вооружить Украину и начать толкать украинских экстремистов в регионы РФ, например Крым, отметил президент. И подчеркнул, что Россия не требует для себя особых условий, а "выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", и от Вашингтона нужны соответствующие гарантии, закрепленные юридически, а не устные обещания.
Ранее в апреле 2024 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил
, что конфликт на Украине будет продолжаться как минимум до выборов в США.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя прогнозы из-за рубежа, оценил возможность начала долговременной холодной войны
по окончании СВО как горячей фазы конфликта России и НАТО на Украине.
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