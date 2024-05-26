https://crimea.ria.ru/20240526/amerika-umyvaet-ruki-pochemu-bayden-ne-edet-na-konferentsiyu-po-ukraine-1137607987.html
Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
Участие в заведомо провальной "мирной" конференции по Украине в Швейцарии грозит Байдену и его команде еще большими репутационными потерями, чего администрация... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T18:04
2024-05-26T18:04
2024-05-26T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Участие в заведомо провальной "мирной" конференции по Украине в Швейцарии грозит Байдену и его команде еще большими репутационными потерями, чего администрация американского президента избегает на фоне предстоящих выборов в США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Агентство Bloomberg сообщило ранее, что Байден не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня в Швейцарии, так как у него запланированы мероприятия по предвыборной кампании.Внутриамериканская повестка значительно важнее для администрации Байдена, чем украинский кейс, который на фоне провалов ВСУ и так вызывает недовольство американских избирателей, продолжает политолог. Он также напоминает: возврат к границам 1991 года на конференции обсуждать не будут – этот пункт исключен из повестки не случайно."Это потому, что пункт о возврате к границам 1991-го года не осуществим в принципе, а конференция должна отчитаться хоть о каких-то успехах", – поясняет эксперт.Для ослабления России США продолжат оказывать помощь киевскому режиму, хотя уже и в урезанном формате, но четко обозначают Зеленскому ничтожность статуса киевского режима на международной арене, продолжает Журавлев. При этом и сама так называемая "мирная" конференция ничтожна без участия России, подчеркивает он.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Организаторы конференции по урегулированию на Украине занимаются "откровенной чепухой без какой-либо перспективы", заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркивал, что участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без участия РФ.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.Политический эксперт Андрей Никифоров считает, что конференция в Швейцарии не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", но при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по УкраинеВ Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, дмитрий журавлев, политика, швейцария, украина
Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
Байден боится уронить репутацию перед выборами и не поедет на конференцию по Украине
18:04 26.05.2024 (обновлено: 18:06 26.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Участие в заведомо провальной "мирной" конференции по Украине в Швейцарии грозит Байдену и его команде еще большими репутационными потерями, чего администрация американского президента избегает на фоне предстоящих выборов в США. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
Агентство Bloomberg сообщило ранее, что Байден не примет участие
в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня в Швейцарии, так как у него запланированы мероприятия по предвыборной кампании.
"Те, кто стоит за Джозефом Байденом, не надеются на то, что эта конференция приведет к результату – они не хотят подмочить и так подмоченный авторитет президента перед самыми выборами. Америка "умывает руки", – констатирует Журавлев.
Внутриамериканская повестка значительно важнее для администрации Байдена, чем украинский кейс, который на фоне провалов ВСУ и так вызывает недовольство американских избирателей, продолжает политолог. Он также напоминает: возврат к границам 1991 года на конференции обсуждать не будут – этот пункт исключен из повестки не случайно.
"Это потому, что пункт о возврате к границам 1991-го года не осуществим в принципе, а конференция должна отчитаться хоть о каких-то успехах", – поясняет эксперт.
Для ослабления России США продолжат оказывать помощь киевскому режиму, хотя уже и в урезанном формате, но четко обозначают Зеленскому ничтожность статуса киевского режима на международной арене, продолжает Журавлев. При этом и сама так называемая "мирная" конференция ничтожна без участия России, подчеркивает он.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".
Организаторы конференции по урегулированию на Украине занимаются "откровенной чепухой
без какой-либо перспективы", заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Он также подчеркивал, что участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без участия РФ
.
Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.
Политический эксперт Андрей Никифоров считает, что конференция в Швейцарии не станет дипломатическим прорывом
и не поделит мир заново на "свой – чужой", но при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ.
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