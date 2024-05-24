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Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира
Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира
Прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира". Об этом заявила... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T23:22
2024-05-24T23:37
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
сша
коллективный запад
дмитрий кулеба
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она уличила во лжи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его заявления о том, что президент России Владимир Путин "посылает сигналы" о готовности прекратить боевые действия и таким образом якобы "пытается сорвать саммит мира в Швейцарии 15–16 июня".По ее словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Киев по требованию Британии заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил.Захарова убеждена, что "саммит мира" в Швейцарии, который был упомянут Кулебой, "это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США". "Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", - задается она риторическим вопросом.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.В апреле госсекретарь США на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что Вашингтон ждет от Москвы готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны России.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковЗачем в США заявляют о перемирии на Украине"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
украина
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, сша, коллективный запад, дмитрий кулеба, политика, новости
Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира

В МИД России назвали способ остановить конфликт на Украине

23:22 24.05.2024 (обновлено: 23:37 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уличила во лжи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его заявления о том, что президент России Владимир Путин "посылает сигналы" о готовности прекратить боевые действия и таким образом якобы "пытается сорвать саммит мира в Швейцарии 15–16 июня".
По ее словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Киев по требованию Британии заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил.
Захарова убеждена, что "саммит мира" в Швейцарии, который был упомянут Кулебой, "это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США".
"Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", - задается она риторическим вопросом.
"Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - резюмировала Захарова.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.
В апреле госсекретарь США на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что Вашингтон ждет от Москвы готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.
При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.
Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны России.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСШАКоллективный ЗападДмитрий КулебаПолитикаНовости
 
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