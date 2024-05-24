https://crimea.ria.ru/20240524/kogda-zakonchitsya-voyna-na-ukraine--v-mid-rossii-nazvali-formulu-mira-1137581262.html

Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира

Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира

Прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира". Об этом заявила... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T23:22

2024-05-24T23:22

2024-05-24T23:37

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

сша

коллективный запад

дмитрий кулеба

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она уличила во лжи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его заявления о том, что президент России Владимир Путин "посылает сигналы" о готовности прекратить боевые действия и таким образом якобы "пытается сорвать саммит мира в Швейцарии 15–16 июня".По ее словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Киев по требованию Британии заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил.Захарова убеждена, что "саммит мира" в Швейцарии, который был упомянут Кулебой, "это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США". "Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", - задается она риторическим вопросом.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, острая фаза военно-политического противостояния России и Запада продолжается и находится в полном разгаре.В апреле госсекретарь США на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что Вашингтон ждет от Москвы готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны России.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковЗачем в США заявляют о перемирии на Украине"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, сша, коллективный запад, дмитрий кулеба, политика, новости