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США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков

США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков - РИА Новости Крым, 24.05.2024

США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков

США в кратчайшие сроки передадут Киеву новый пакет военной помощи для сдерживания наступления российских войск под Харьковом. Об этом в пятницу заявил... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T22:19

2024-05-24T22:19

2024-05-24T22:19

сша

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. США в кратчайшие сроки передадут Киеву новый пакет военной помощи для сдерживания наступления российских войск под Харьковом. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Отмечается, что в пакет войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.За текущую неделю армия России освободила еще четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.По мнению журналистов британской газеты The Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.16 мая украинские военные из пяти бригад ВСУ пожаловались журналистам французской газеты Le Monde, что до них не дошли боеприпасы в рамках так называемой "чешской инициативы" и снаряды из недавнего пакета военной помощи США.Новый американский пакет помощи был одобрен Конгрессом 20 апреля. Украине выделили 61 миллиард долларов, из них 23,2 млрд на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В четверг глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что ситуация для украинской армии сильно усложнилась. По его мнению, к этому привела задержка поставок западного оружия Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мостуВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит КрымуПочему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, энтони блинкен, украина, поставки западного оружия украине, новости сво, в мире