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Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области
Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области
Четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области за неделю перешли под контроль российских сил. Об этом в недельной сводке сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T16:29
2024-05-24T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области за неделю перешли под контроль российских сил. Об этом в недельной сводке сообщает Минобороны.Бойцы "Южной" группировки войск за минувшую неделю освободили три населенных пункта в Донбассе: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку, уточняют в военном ведомстве. Российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.Кроме того, на этой неделе бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Старица под Харьковом и продолжили продвижение в глубину украинской обороны.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен сдались 67 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
https://crimea.ria.ru/20240521/pochemu-zelenskiy-skatyvaetsya-v-isteriku---otvet-kremlya-1137455120.html
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Новости
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новости сво, харьковская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области

Армия РФ за неделю освободила четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

16:29 24.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области за неделю перешли под контроль российских сил. Об этом в недельной сводке сообщает Минобороны.
Бойцы "Южной" группировки войск за минувшую неделю освободили три населенных пункта в Донбассе: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку, уточняют в военном ведомстве.
Российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.
Кроме того, на этой неделе бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Старица под Харьковом и продолжили продвижение в глубину украинской обороны.
По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.
В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен сдались 67 украинских боевиков.
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