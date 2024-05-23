https://crimea.ria.ru/20240523/glavkom-vsu-nazval-samye-problemnye-tochki-v-ukrainskoy-oborone-1137532421.html

Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал два самых сложных для украинской армии направления. По его словам, в ДНР украинские войска в... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T18:43

2024-05-23T18:43

2024-05-23T18:43

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал два самых сложных для украинской армии направления. По его словам, в ДНР украинские войска в теряют солдат в ожесточенных боях. О этом он написал на своей странице в Facebook*.Кроме того, Сырский отметил тяжелую ситуацию для украинских боевиков в районе населенного пункта Кисловка в Купянском районе Харьковской области. О том, что в районе населенного пункта Кисловка группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ, сообщали ранее в Минобороны РФ.17 мая украинский главком признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили уже целый ряд населенных пунктов в Харьковской области Украины. 23 мая украинские войска были выбиты из села Андреевка в ДНР.Покровское – село в Бахмутской (Артемовской) городской общине ДНР, а Курахово – город в Покровском районе ДНР. Колоссальные потери ВСУ в этих районах фиксирует Минобороны РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныРоссия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронтаОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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