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Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал два самых сложных для украинской армии направления. По его словам, в ДНР украинские войска в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T18:43
2024-05-23T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал два самых сложных для украинской армии направления. По его словам, в ДНР украинские войска в теряют солдат в ожесточенных боях. О этом он написал на своей странице в Facebook*.Кроме того, Сырский отметил тяжелую ситуацию для украинских боевиков в районе населенного пункта Кисловка в Купянском районе Харьковской области. О том, что в районе населенного пункта Кисловка группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ, сообщали ранее в Минобороны РФ.17 мая украинский главком признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили уже целый ряд населенных пунктов в Харьковской области Украины. 23 мая украинские войска были выбиты из села Андреевка в ДНР.Покровское – село в Бахмутской (Артемовской) городской общине ДНР, а Курахово – город в Покровском районе ДНР. Колоссальные потери ВСУ в этих районах фиксирует Минобороны РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории УкраиныРоссия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронтаОккупированные Киевом части новых регионов РФ нужно освободить – Песков
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), александр сырский, потери всу , новости сво
Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

Сырский назвал два самых тяжелых направления для ВСУ в зоне спецоперации

18:43 23.05.2024
 
© t.me/osirskiyГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© t.me/osirskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал два самых сложных для украинской армии направления. По его словам, в ДНР украинские войска в теряют солдат в ожесточенных боях. О этом он написал на своей странице в Facebook*.
"Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — сообщил Сырский.
Кроме того, Сырский отметил тяжелую ситуацию для украинских боевиков в районе населенного пункта Кисловка в Купянском районе Харьковской области.
О том, что в районе населенного пункта Кисловка группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ, сообщали ранее в Минобороны РФ.
17 мая украинский главком признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили уже целый ряд населенных пунктов в Харьковской области Украины. 23 мая украинские войска были выбиты из села Андреевка в ДНР.
Покровское – село в Бахмутской (Артемовской) городской общине ДНР, а Курахово – город в Покровском районе ДНР. Колоссальные потери ВСУ в этих районах фиксирует Минобороны РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Александр СырскийПотери ВСУНовости СВО
 
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