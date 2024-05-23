https://crimea.ria.ru/20240523/armiya-rossii-osvobodila-andreevku-v-dnr-1137519560.html
Армия России освободила Андреевку в ДНР
Армия России освободила Андреевку в ДНР - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Армия России освободила Андреевку в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль село Андреевка, расположенное вблизи Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:08
2024-05-23T13:08
2024-05-23T13:24
министерство обороны рф
андреевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль село Андреевка, расположенное вблизи Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские войска на данном направлении также нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра ДНР.Накануне российские войска освободили село Клещеевка. Оба села расположены к югу от Артемовска. На сегодняшний день Андреевка практически полностью разрушена. В то же время контроль над этой территорией обеспечивает российским войскам плацдарм для дальнейшего наступления в сторону города Часов Яр – одного из важнейших узлов коммуникаций и мощного опорного пункта обороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской областиАрмия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделюСпециальная военная операция идет по плану – Путин
андреевка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, андреевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии
Армия России освободила Андреевку в ДНР
Вооруженные силы России освободили Андреевку под Артемовском в ДНР
13:08 23.05.2024 (обновлено: 13:24 23.05.2024)