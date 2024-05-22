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Армия России освободила Клещеевку - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Армия России освободила Клещеевку
Армия России освободила Клещеевку - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Армия России освободила Клещеевку
Вооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:09
2024-05-22T13:25
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Также российские бойцы поразили украинских боевиков 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.На этом направлении ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.20 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике. В течение прошлой недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Это - Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Клещеевка – село в Артемовском районе ДНР, расположено в шести километрах к югу от Артемовска. Имеет важное стратегическое значение, через него ВСУ осуществляли подвоз вооружения, боеприпасов и личного состава в районе Артемовска. Владение Клещеевкой благодаря ее положению позволяет контролировать большую часть дорог, ведущих в Артемовск. Долгое время село было так называемой "серой зоной". По мнению экспертов, взятие Клещеевки может обеспечить серьезный прорыв в обороне ВСУ южнее города Часов Яр – одного из важнейших узлов коммуникаций и мощного опорного пункта обороны украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской областиАрмия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделюСпециальная военная операция идет по плану – Путин
https://crimea.ria.ru/20240515/rossiyskie-voyska-osvobodili-rabotino-1137295702.html
клещеевка
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клещеевка, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила Клещеевку

Клещеевка в Донбассе перешла под контроль российских войск - Минобороны

13:09 22.05.2024 (обновлено: 13:25 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБойцы разведывательно-десантно-штурмового батальона
Бойцы разведывательно-десантно-штурмового батальона - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Также российские бойцы поразили украинских боевиков 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.
На этом направлении ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
20 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике. В течение прошлой недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Это - Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.
Клещеевка – село в Артемовском районе ДНР, расположено в шести километрах к югу от Артемовска. Имеет важное стратегическое значение, через него ВСУ осуществляли подвоз вооружения, боеприпасов и личного состава в районе Артемовска.
Владение Клещеевкой благодаря ее положению позволяет контролировать большую часть дорог, ведущих в Артемовск. Долгое время село было так называемой "серой зоной". По мнению экспертов, взятие Клещеевки может обеспечить серьезный прорыв в обороне ВСУ южнее города Часов Яр – одного из важнейших узлов коммуникаций и мощного опорного пункта обороны украинских войск.
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