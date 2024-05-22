https://crimea.ria.ru/20240522/armiya-rossii-osvobodila-klescheevku-1137488879.html

Армия России освободила Клещеевку

Армия России освободила Клещеевку - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Армия России освободила Клещеевку

Вооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:09

2024-05-22T13:25

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны.Также российские бойцы поразили украинских боевиков 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.На этом направлении ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.20 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике. В течение прошлой недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Это - Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Клещеевка – село в Артемовском районе ДНР, расположено в шести километрах к югу от Артемовска. Имеет важное стратегическое значение, через него ВСУ осуществляли подвоз вооружения, боеприпасов и личного состава в районе Артемовска. Владение Клещеевкой благодаря ее положению позволяет контролировать большую часть дорог, ведущих в Артемовск. Долгое время село было так называемой "серой зоной". По мнению экспертов, взятие Клещеевки может обеспечить серьезный прорыв в обороне ВСУ южнее города Часов Яр – одного из важнейших узлов коммуникаций и мощного опорного пункта обороны украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской областиАрмия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделюСпециальная военная операция идет по плану – Путин

https://crimea.ria.ru/20240515/rossiyskie-voyska-osvobodili-rabotino-1137295702.html

клещеевка

донецкая народная республика (днр)

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клещеевка, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф