https://crimea.ria.ru/20240515/spetsialnaya-voennaya-operatsiya-idet-po-planu--putin-1137303108.html

Специальная военная операция идет по плану – Путин

Специальная военная операция идет по плану – Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Специальная военная операция идет по плану – Путин

Специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:23

2024-05-15T15:23

2024-05-15T15:32

владимир путин (политик)

россия

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством военного ведомства.Путин также отметил, что "начиная с этого года, наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение и выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом"."Это то, чего ждет от нас, от вас вся страна", - добавил президент.В среду российские войска освободили село Работино в Запорожской области, а также населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили РаботиноВ Харьковской области освободили еще два населенных пунктаГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости