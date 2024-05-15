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Специальная военная операция идет по плану – Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Специальная военная операция идет по плану – Путин
Специальная военная операция идет по плану – Путин - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Специальная военная операция идет по плану – Путин
Специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:23
2024-05-15T15:32
владимир путин (политик)
россия
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством военного ведомства.Путин также отметил, что "начиная с этого года, наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение и выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом"."Это то, чего ждет от нас, от вас вся страна", - добавил президент.В среду российские войска освободили село Работино в Запорожской области, а также населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили РаботиноВ Харьковской области освободили еще два населенных пунктаГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
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владимир путин (политик), россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Специальная военная операция идет по плану – Путин

Путин: армия России четко выполняет все поставленные задачи в зоне спецоперации

15:23 15.05.2024 (обновлено: 15:32 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством военного ведомства.
"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом, и все поставленные задачи выполняются", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что "начиная с этого года, наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение и выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом".
"Это то, чего ждет от нас, от вас вся страна", - добавил президент.
В среду российские войска освободили село Работино в Запорожской области, а также населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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