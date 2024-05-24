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Колоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Колоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков
Колоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Колоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков
Совокупные украинские потери за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен сдались 67 украинских военных, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T16:01
2024-05-24T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Совокупные украинские потери за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен сдались 67 украинских военных, сообщает в пятницу Минобороны РФ.На северном направлении за неделю отражены 23 контратаки, уничтожены до 1840 военнослужащих ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, 37 орудий полевой артиллерии.На западной линии заняты более выгодные рубежи, отражены 15 контратак. Потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.На юге ВСУ потеряли до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства, 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.На центральном участке фронта ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 41 контратаку штурмовых групп ВСУ, уничтожили до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин.На восточном направлении улучшено тактическое положение, отражены девять контратак. Потери противника - до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь американских гаубиц М777 производства США и британскую гаубицу FН-70.Неделей ранее, с 11 по 17 мая, в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 18 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре УкраиныГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской оборонеНалог на право жить: на Украине придумали платную бронь от мобилизации
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Колоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю 11,2 тысячи боевиков

16:01 24.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Совокупные украинские потери за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен сдались 67 украинских военных, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
На северном направлении за неделю отражены 23 контратаки, уничтожены до 1840 военнослужащих ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град" и Vampire, 37 орудий полевой артиллерии.
На западной линии заняты более выгодные рубежи, отражены 15 контратак. Потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.
На юге ВСУ потеряли до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства, 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Потери ВСУ за неделю
На центральном участке фронта ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили 41 контратаку штурмовых групп ВСУ, уничтожили до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин.
На восточном направлении улучшено тактическое положение, отражены девять контратак. Потери противника - до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь американских гаубиц М777 производства США и британскую гаубицу FН-70.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Неделей ранее, с 11 по 17 мая, в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 18 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники.
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