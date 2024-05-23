https://crimea.ria.ru/20240523/vperedi-mnogo-syurprizov-sbu-snova-ugrozhaet-krymskomu-mostu-1137533021.html

"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту

"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 23.05.2024

"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". Его слова... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T19:10

2024-05-23T19:10

2024-05-23T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". Его слова опубликованы в Telegram-канале СБУ.Он заявил, что уничтожать морские цели должны помочь оснащенные РСЗО безэкипажные дроны Sea Baby, с помощью которых киевский режим осуществил теракт на Крымском мосту. По его словам, впервые Украина использовала дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.На этой неделе глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на источник в СБУ сообщил о проведении испытаний безэкипажных катеров Sea Baby, с помощью которых киевский режим осуществил теракт на Крымском мосту, оснащенных РСЗО "Град".Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым указал, что установки РСЗО сделают морские дроны более заметными для российских военных. При этом он подчеркнул, что с помощью таких снарядов практически невозможно пробить борт современного боевого корабля, в который еще нужно попасть в условиях волн и качки, тем более что у реактивных снарядов нет систем самонаведения или внешнего наведения.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Тем временем в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Ищут аргументы: зачем в США показали "карту ударов" по РоссииБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетамиНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России

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