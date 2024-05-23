https://crimea.ria.ru/20240523/ischut-argumenty-zachem-v-ssha-pokazali-kartu-udarov-po-rossii-1137522413.html

Ищут аргументы: зачем в США показали "карту ударов" по России

Ищут аргументы: зачем в США показали "карту ударов" по России - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Ищут аргументы: зачем в США показали "карту ударов" по России

На фоне провалов ВСУ Вашингтон все активнее нагнетает обстановку разговорами об ударах по России - это единственный аргумент, который, по мнению Штатов, должен... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T15:54

2024-05-23T15:54

2024-05-23T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. На фоне провалов ВСУ Вашингтон все активнее нагнетает обстановку разговорами об ударах по России - это единственный аргумент, который, по мнению Штатов, должен "озадачить" Россию. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым.Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол ранее представил в американском конгрессе карту России с зоной потенциального поражения американскими ракетами ATACMS. Эта демонстрация должна была убедить госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. При этом Блинкен прямого ответа не дал.По мнению Брутера, США будут "поднимать планку", поскольку Вашингтон не устраивает наличие инициативы российской армии в зоне спецоперации и сложное положение внутри Украины. При этом из-за страха перед ответными мерами со стороны России официального разрешения американцы могут не дать, но это серьезно не изменит ситуацию, полагает эксперт."Сейчас Украина и так стреляет по регионам РФ не только украинским оружием. Их (удары - ред.) будут наносить и дальше - в этом нет никаких сомнений. И если даже они (США - ред.) не дадут официального решения, они все равно никогда не препятствовали этому и препятствовать не будут", - констатирует военный эксперт.При этом тема применения американских ракет по РФ в последнее время звучит все чаще не случайно, продолжает политолог. Во-первых, в преддверии выборов необходимо демонстрировать американским избирателям решительность. Во-вторых, хозяева киевского режима стараются громче озвучить единственный актуальный на фоне удручающего положения ВСУ аргумент, который, по их мнению, должен "озадачить" Россию.Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд также призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по РФ.В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном.При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ, а также ATACMS - над Крымом и Севастополем, которые Российская Федерация считает своей неотъемлемой частью.По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, единственное реальное средство предотвращения угрозы заключается в повышении эффективности российских средств ПВО.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Тем временем в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерейНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-osnastili-morskie-drony-sea-baby-raketami-chem-eto-grozit-krymu-1137493992.html

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