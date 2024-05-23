Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/vsu-udarili-po-belgorodu-pryamoe-popadanie-po-territorii-detskikh-lagerey-1137509565.html
ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей
ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей
Территории двух детских лагерей пострадали от удара украинских боевиков по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T07:27
2024-05-23T07:42
белгород
вячеслав гладков
новости
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1e/1136955723_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e03250a520ea88d8efdd682f46c3c81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Территории двух детских лагерей пострадали от удара украинских боевиков по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения, перечислил Гладков.Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС.В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов. Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1e/1136955723_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fac24b6c0bfc25a8406f58dbda8f089c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, атака всу на белгород
ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей

Прямым попаданием снарядов ВСУ повреждена территория детских лагерей в Белгороде

07:27 23.05.2024 (обновлено: 07:42 23.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Территории двух детских лагерей пострадали от удара украинских боевиков по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе", – написал он в Telegram.

Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.
В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения, перечислил Гладков.
Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС.
В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов. Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
БелгородВячеслав ГладковНовостиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки
07:52В Севастополе в четверг не будет света: список адресов
07:27ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей
07:03Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая
06:37Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет
06:02ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
22:43Главное за день: 22 мая
22:37Массовая драка в Симферополе - полиция проводит проверку
22:30Главные новости Крыма: 22 мая
22:04Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
21:57Сколько придется платить за шенгенскую визу с июня
21:31Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
21:18Число жертв обстрела Лисичанска со стороны ВСУ возросло до двух
21:14Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
20:54В Крыму изменится расписание пригородных поездов
20:32Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе
20:23Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
20:11В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах
Лента новостейМолния