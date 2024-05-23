https://crimea.ria.ru/20240523/vsu-udarili-po-belgorodu-pryamoe-popadanie-po-territorii-detskikh-lagerey-1137509565.html

ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей

ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей - РИА Новости Крым, 23.05.2024

ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей

Территории двух детских лагерей пострадали от удара украинских боевиков по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T07:27

2024-05-23T07:27

2024-05-23T07:42

белгород

вячеслав гладков

новости

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Территории двух детских лагерей пострадали от удара украинских боевиков по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения, перечислил Гладков.Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Накануне в Грайвороне Белгородской области дрон-камикадзе атаковал авто на заправке – был ранен сотрудник АЗС.В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд было остановлено движение пригородных поездов. Украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", также над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской областиЖитель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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