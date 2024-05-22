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Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

Пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:36

2024-05-22T10:36

2024-05-22T10:42

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что ребенок госпитализирован в Скадовскую больницу. Там ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Ранее трое мирных жителей получили ранения при атаке украинских боевиков на поселок Днепряны.Во вторник в селе Колосково белгородской области семилетний мальчик подорвался на украинском боеприпасе. Ребенок получил повреждения мягких тканей обеих стоп.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены троеПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человекДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество