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Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
Пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:36
2024-05-22T10:42
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что ребенок госпитализирован в Скадовскую больницу. Там ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Ранее трое мирных жителей получили ранения при атаке украинских боевиков на поселок Днепряны.Во вторник в селе Колосково белгородской области семилетний мальчик подорвался на украинском боеприпасе. Ребенок получил повреждения мягких тканей обеих стоп.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены троеПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человекДрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках

5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и ожоги при атаке дрона в Алешках – Сальдо

10:36 22.05.2024 (обновлено: 10:42 22.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Пятилетний мальчик серьезно травмирован в результате атаки украинского беспилотника в городе Алешки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов", - написал глава в своем Telegram.
Он добавил, что ребенок госпитализирован в Скадовскую больницу. Там ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее трое мирных жителей получили ранения при атаке украинских боевиков на поселок Днепряны.
Во вторник в селе Колосково белгородской области семилетний мальчик подорвался на украинском боеприпасе. Ребенок получил повреждения мягких тканей обеих стоп.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
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