https://crimea.ria.ru/20240522/dron-kamikadze-atakoval-avto-na-zapravke-v-grayvorone-1137492222.html

Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне

Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне

Заправщик пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе по заправке в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T14:46

2024-05-22T14:46

2024-05-22T15:45

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беспилотник (бпла, дрон)

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Заправщик пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе по заправке в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшего на попутках доставили в Грайворонскую центральную районную больницу местные жители. Там за жизнь мужчины борются медики."Также в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Оперативные службы работают на месте", - заключил Гладков.ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, сообщал ранее Гладков. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости