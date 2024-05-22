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Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
Заправщик пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе по заправке в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T14:46
2024-05-22T14:46
2024-05-22T15:45
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Заправщик пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе по заправке в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшего на попутках доставили в Грайворонскую центральную районную больницу местные жители. Там за жизнь мужчины борются медики."Также в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Оперативные службы работают на месте", - заключил Гладков.ВСУ не прекращают ежедневного террора мирных жителей новых регионов России и приграничных регионов. В среду в результате атаки по селу Беленькое в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Кроме того, из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, сообщал ранее Гладков. Утром украинские боевики атаковали область с применением реактивной системы залпового огня "Град", днем над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в АлешкахСемилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
Сотрудник АЗС ранен при атаке дрона-камикадзе на город Грайворон – Гладков
14:46 22.05.2024 (обновлено: 15:45 22.05.2024)