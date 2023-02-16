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Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
Очередная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь и Крым 16 февраля имеет демонстрационный характер. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:31
2023-02-16T16:48
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь и Крым 16 февраля имеет демонстрационный характер. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Два сбитых над морем в Севастополе беспилотника и несколько уничтоженных дронов в акватории Крыма ночью и утром 16 февраля – "дежурное событие", считает Хроленко. Он напомнил, что "бывали и более значительные атаки, как, например, попытки массированно ударить по Севастополю с моря и воздуха. А этот инцидент с уничтожением дронов лишь "пополнил коллекцию себе подобных", цель которых для Киева "методично перемалывать военный потенциал США и НАТО", чтобы оправдать инвестиции Запада, считает он.И хотя планы поставлять Украине более дальнодействующие средства на Западе существуют, в том, что уже сейчас Киев ведет разведку "на перспективу", Хроленко сомневается. Как сомневается и в самой возможности таких поставок в условиях опустошения арсеналов заморских партнеров. Связывать активность украинских беспилотников в Крыму с приближающейся годовщиной начала спецоперации тоже не стоит, считает эксперт."Я не вижу повода не то что для паники – для тревоги. Своих целей специальная военная операция достигает, а те отголоски, которые долетают до Севастополя – ну, это неизбежно в той или иной степени. Это реальность, в которой мы живем, и на нее нужно смотреть объективно. Противник пытается сделать, все что можно, а мы всячески препятствуем и стараемся быстрее его уничтожить", – заключил Хроленко.Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, об атаке беспилотников на город и Крым. Два дрона были уничтожены в севастопольской зоне Черноморским флотом и силами ПВО, еще несколько сбили над территорией республики.Ровно месяц назад, 16 января, противник также направлял на Севастополь беспилотники. Тогда ПВО и ЧФ сбили 10 из 10 вражеских дронов над морем, обошлось без разрушений. После начала спецоперации на Украине над Севастополем регулярно сбивают беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности, каждые две недели режим продлевали, а 10 февраля продлили бессрочно. Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, украина, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, мнения, сво, александр хроленко, авторы, американское оружие против крыма
Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

Военный эксперт Хроленко: атаки ВСУ на Крым не подготовка и не разведка – это демонстрация

16:31 16.02.2023 (обновлено: 16:48 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Очередная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь и Крым 16 февраля имеет демонстрационный характер. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Два сбитых над морем в Севастополе беспилотника и несколько уничтоженных дронов в акватории Крыма ночью и утром 16 февраля – "дежурное событие", считает Хроленко. Он напомнил, что "бывали и более значительные атаки, как, например, попытки массированно ударить по Севастополю с моря и воздуха. А этот инцидент с уничтожением дронов лишь "пополнил коллекцию себе подобных", цель которых для Киева "методично перемалывать военный потенциал США и НАТО", чтобы оправдать инвестиции Запада, считает он.
"Им надо оправдать вложенные средства. Потому что год почти прошел огромной подпитки западной: больше 100 миллиардов долларов США передали, больше 100 миллиардов евро Европа вкачала. Потрачено несколько миллионов артиллерийских снарядов, бессчетное количество разного вооружения, опустели арсеналы НАТО, а на выходе – не в коня капуста. И вот они пытаются хоть что-то изобразить западным кураторам "украинского проекта", показать, что ВСУ еще на что-то способны. Например, долететь до Крыма", – сказал Хроленко.
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И хотя планы поставлять Украине более дальнодействующие средства на Западе существуют, в том, что уже сейчас Киев ведет разведку "на перспективу", Хроленко сомневается. Как сомневается и в самой возможности таких поставок в условиях опустошения арсеналов заморских партнеров. Связывать активность украинских беспилотников в Крыму с приближающейся годовщиной начала спецоперации тоже не стоит, считает эксперт.
"Я не вижу повода не то что для паники – для тревоги. Своих целей специальная военная операция достигает, а те отголоски, которые долетают до Севастополя – ну, это неизбежно в той или иной степени. Это реальность, в которой мы живем, и на нее нужно смотреть объективно. Противник пытается сделать, все что можно, а мы всячески препятствуем и стараемся быстрее его уничтожить", – заключил Хроленко.
Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, об атаке беспилотников на город и Крым. Два дрона были уничтожены в севастопольской зоне Черноморским флотом и силами ПВО, еще несколько сбили над территорией республики.
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Ровно месяц назад, 16 января, противник также направлял на Севастополь беспилотники. Тогда ПВО и ЧФ сбили 10 из 10 вражеских дронов над морем, обошлось без разрушений.
После начала спецоперации на Украине над Севастополем регулярно сбивают беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности, каждые две недели режим продлевали, а 10 февраля продлили бессрочно.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольУкраинаБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяМненияСВОАлександр ХроленкоАвторыАмериканское оружие против Крыма
 
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