https://crimea.ria.ru/20230216/ataka-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-podrobnosti-1127012156.html

Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности

Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности

Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T10:22

2023-02-16T10:22

2023-02-16T10:28

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Утром 16 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе над морем сбиты два украинских беспилотника, ПВО продолжают отбивать атаку. При этом в правительстве сообщили об остановке движения городского пассажирского катера Артиллерийская бухта – Радиогорка.Губернатор заверил, что в данный момент "в городе все спокойно", и призвал доверять только официальной информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, общество