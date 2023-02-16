Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/ataka-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-podrobnosti-1127012156.html
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:22
2023-02-16T10:28
севастополь
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
михаил развожаев
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/85/1101388591_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_4332cb94a5ba5c7ea4d3c02ef847fec0.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Утром 16 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе над морем сбиты два украинских беспилотника, ПВО продолжают отбивать атаку. При этом в правительстве сообщили об остановке движения городского пассажирского катера Артиллерийская бухта – Радиогорка.Губернатор заверил, что в данный момент "в городе все спокойно", и призвал доверять только официальной информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/85/1101388591_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2562b4b83dcf29fb60178c125c5bcf6d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, общество
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности

Развожаев: атака беспилотников на Крым и Севастополь велась с ночи 16 февраля

10:22 16.02.2023 (обновлено: 10:28 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкРазвожаев: атака беспилотников на Крым и Севастополь велась с ночи 16 февраля
Развожаев: атака беспилотников на Крым и Севастополь велась с ночи 16 февраля - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории – в зоне Республики Крым", – написал он в своем Telegram-канале.
Утром 16 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе над морем сбиты два украинских беспилотника, ПВО продолжают отбивать атаку. При этом в правительстве сообщили об остановке движения городского пассажирского катера Артиллерийская бухта – Радиогорка.
Губернатор заверил, что в данный момент "в городе все спокойно", и призвал доверять только официальной информации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Севастополем сбиты два беспилотника
Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
 
СевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияМихаил РазвожаевНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
10:42В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
10:31Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
10:22Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
10:19Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
10:12Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
10:03Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
09:53Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах Украины
08:56Над Севастополем сбиты два беспилотника
08:46Женщины в бизнесе: как зарабатывать больше, оставаясь женой и мамой
08:21Новый туристический маршрут появится в Крыму
07:58Вспышки кори в России: что грозит Крыму
07:26Массовое отключение: более 30 улиц Симферополя останутся без света
07:01Почему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаник
00:01Снег и гололедица: какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
22:18Главные новости и заявления дня: 15 февраля
21:43Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн
21:22Главные новости Крыма: 15 февраля
20:52Шанс на жизнь: как выявить раннюю детскую онкологию и спасти ребенка
Лента новостейМолния