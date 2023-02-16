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Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:22
2023-02-16T10:22
2023-02-16T10:28
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Крым и Севастополь началась в ночь на 16 февраля, силы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили несколько дронов над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Утром 16 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе над морем сбиты два украинских беспилотника, ПВО продолжают отбивать атаку. При этом в правительстве сообщили об остановке движения городского пассажирского катера Артиллерийская бухта – Радиогорка.Губернатор заверил, что в данный момент "в городе все спокойно", и призвал доверять только официальной информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, михаил развожаев, новости крыма, общество
Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
Развожаев: атака беспилотников на Крым и Севастополь велась с ночи 16 февраля
10:22 16.02.2023 (обновлено: 10:28 16.02.2023)