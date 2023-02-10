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Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:49
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Оперативные службы работают на месте происшествия.Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники атаковали Брянскую областьУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭПВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230205/dve-rakety-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126795966.html
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: система ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

10:49 10.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Богомаз: система ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Губернатор Богомаз: система ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Системами ПВО России отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные службы работают на месте происшествия.
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Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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