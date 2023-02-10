https://crimea.ria.ru/20230210/ataka-na-bryanskuyu-oblast--sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126898698.html

Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник

Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник

Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T10:49

2023-02-10T10:49

2023-02-10T10:49

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Оперативные службы работают на месте происшествия.Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники атаковали Брянскую областьУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭПВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230205/dve-rakety-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126795966.html

брянская область

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2023

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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости