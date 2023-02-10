https://crimea.ria.ru/20230210/ataka-na-bryanskuyu-oblast--sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126898698.html
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:49
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_165d494fad993caa90a16e13c1242584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России сбила украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Оперативные службы работают на месте происшествия.Приграничные районы Брянской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь более 270 раз, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники атаковали Брянскую областьУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭПВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230205/dve-rakety-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu-1126795966.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4be8af461d343fbbaa2df6b61d66be68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: система ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области