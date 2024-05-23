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Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США
Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал в конгрессе США карту российской территории с зоной, которую могут... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T11:48
2024-05-23T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал в конгрессе США карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Он призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.В этой связи конгрессмен-республиканец поинтересовался у Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России, но госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Он также выразил надежду, что конгресс предоставит Киеву нужные вооружения, на что Маккол перебил его, сказав, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его."Я говорю с ними (украинцами – ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое вредит Украине", – заявил он.США боятся официально разрешить Киеву применение американских ракет по территории РФ, однако на фоне провалов ВСУ разгоняют эту тему в надежде остановить наступление российской армии и фактически не препятствуют нелегитимному украинскому президенту Зеленскому совершать такие удары. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Шеф Пентагона Ллойд Остин в понедельник заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном. При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ.Вероятность того, что Вашингтон официально разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемЧто ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемМакрон назвал условия ввода французских войск на Украину
https://crimea.ria.ru/20240523/polsha-khochet-ispolzovat-pvo-vozle-granits-strany-protiv-rossiyskikh-raket-1137508370.html
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Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США

Карту России с зоной потенциального поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США

11:48 23.05.2024 (обновлено: 13:52 23.05.2024)
 
© Кадр видео C-SPANКонгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
Конгрессмен Маккол показывает карту потенциальной досягаемости американских ракет
© Кадр видео C-SPAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал в конгрессе США карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Он призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.

"Это запретная (для ударов американским оружием – ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", – цитирует Маккола РИА Новости.

В этой связи конгрессмен-республиканец поинтересовался у Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России, но госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Он также выразил надежду, что конгресс предоставит Киеву нужные вооружения, на что Маккол перебил его, сказав, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его.
"Я говорю с ними (украинцами – ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое вредит Украине", – заявил он.
США боятся официально разрешить Киеву применение американских ракет по территории РФ, однако на фоне провалов ВСУ разгоняют эту тему в надежде остановить наступление российской армии и фактически не препятствуют нелегитимному украинскому президенту Зеленскому совершать такие удары. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.
Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в понедельник заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном. При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ.
Вероятность того, что Вашингтон официально разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.
На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
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