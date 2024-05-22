https://crimea.ria.ru/20240522/vsu-osnastili-morskie-drony-sea-baby-raketami-chem-eto-grozit-krymu-1137493992.html

ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит Крыму

ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2024

ВСУ оснастили морские дроны Sea Baby ракетами: чем это грозит Крыму

Целью украинских безэкипажных катеров Sea Baby, оснащенных реактивными системами залпового огня, могут стать объекты гражданской инфраструктуры в приморских... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T16:32

2024-05-22T16:32

2024-05-22T16:32

мнения

алексей анпилогов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Целью украинских безэкипажных катеров Sea Baby, оснащенных реактивными системами залпового огня, могут стать объекты гражданской инфраструктуры в приморских городах Крыма, с другой стороны, установки РСЗО сделают эти морские дроны более заметными для российских военных. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на источник в СБУ сообщил о проведении испытаний безэкипажных катеров Sea Baby, с помощью которых киевский режим осуществил теракт на Крымском мосту, оснащенных РСЗО "Град".Оценивая возможную угрозу применения этих модернизированных дронов для кораблей Черноморского флота и других объектов военной, а также гражданской инфраструктуры в Крыму, Анпилогов отметил, что сами по себе эти морские беспилотники не являются штатными носителями РСЗО и не учитывают многие моменты применения их на море, в том числе волны и качку. Эти факторы значительно снижают точность попадания ракеты, запущенной с этого легкого катера.В случае размещения такой пусковой установки на безэкипажном катере можно обеспечить пуск одной-двух, максимум трех реактивных снарядов в достаточно условный сектор обстрела и обеспечить поражение какой-то крупной, но слабозащищенной цели, уточнил он. При этом с помощью таких снарядов практически невозможно пробить борт современного боевого корабля, в который еще нужно попасть в условиях волн и качки, тем более что у реактивных снарядов нет систем самонаведения или внешнего наведения, добавил Анпилогов.В то же время размещение РСЗО на Sea Baby облегчает задачу их обнаружения и уничтожения в открытом море, уверен эксперт."Основной фактор, который позволял этим БЭКам подходить к своим целям, – скрытность. Они практически полностью находились под водой, за исключением небольшой части. Установка РСЗО будет их демаскировать. Она не может находиться под водой, иначе будут потеряны свойства твердого топлива в снаряде. РСЗО выносится наверх, и как следствие катер становится более заметным на радарах, а также визуально в светлое время суток, и задача его уничтожения облегчается", - пояснил Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымыселЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНебензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

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мнения, алексей анпилогов, украина, политика, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, беспилотные катера, оружие, всу (вооруженные силы украины), новости