https://crimea.ria.ru/20240528/putin-nazval-edinstvennyy-legitimnyy-organ-vlasti-na-ukraine-1137662674.html

Путин назвал единственный легитимный орган власти на Украине

Путин назвал единственный легитимный орган власти на Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Путин назвал единственный легитимный орган власти на Украине

После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T16:38

2024-05-28T16:38

2024-05-28T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. После окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения. Об этом во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин.Он также подчеркнул, что в соответствии с Конституцией самой Украины Зеленский потерял власть, единственным легитимным органом власти остается Верховная Рада."Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, то есть президентские, передаются спикеру парламента. Тем более в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются - это предварительный анализ", - сказал Путин.Он также отметил, что украинские власти могли бы отменить действие закона о военном положении, который запрещает проведение выборов, и дать возможность гражданам страны проголосовать, однако лишили своих граждан выбора. При этом Путин подчеркнул, что окончательно эту ситуацию должна "сформулировать" и дать ответ сама политическая и правовая система Украины.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявлял ранее Путин.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомКатастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов

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владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), политика, украина, новости