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Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве
Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве
Зеленский, оставшись у власти после истечения срока, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T08:32
2024-05-29T08:38
вячеслав володин
новости
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украина
политика
коллективный запад
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Зеленский, оставшись у власти после истечения срока, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на Председателя Верховной Рады. Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", – написал Володин в своем Telegram-канале.Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти, подчеркнул Володин. И напомнил, что конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно.Главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении, считает он: встречаться с бывшим президентом Зеленским они смогут, но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он (Зеленский – ред.) утратил свои полномочия. Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы, подытожил Володин.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что после окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения.На прошлой неделе председатель Госдумы заявил, что Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну и принимать любые другие решения – единственным законным источником власти на Украине сейчас является народ страны.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
https://crimea.ria.ru/20240528/rossiya-davno-mogla-by-dogovoritsya-s-ukrainoy--putin-nazval-uslovie-1137663610.html
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вячеслав володин, новости, мнения, украина, политика, коллективный запад, владимир зеленский (президент украины)
Зеленский вне закона: какие риски для Запада несет кризис власти в Киеве

Из-за нелегитимности Зеленского договоры с киевскими властями не имеют юридической силы

08:32 29.05.2024 (обновлено: 08:38 29.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Зеленский, оставшись у власти после истечения срока, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на Председателя Верховной Рады. Но ее спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти, подчеркнул Володин. И напомнил, что конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно.
"Все иное – государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", – констатирует председатель Госдумы РФ.
Главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении, считает он: встречаться с бывшим президентом Зеленским они смогут, но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он (Зеленский – ред.) утратил свои полномочия. Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы, подытожил Володин.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что после окончания срока полномочий президента единственным легитимным органом власти на Украине по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать на него ответственность за непопулярные решения.
На прошлой неделе председатель Госдумы заявил, что Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну и принимать любые другие решения – единственным законным источником власти на Украине сейчас является народ страны.
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
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