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Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен
Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен
Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну и принимать любые другие решения, единственным законным источником власти на Украине... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T11:32
2024-05-26T11:32
вячеслав володин
мнения
государственная дума рф
россия
новости
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну и принимать любые другие решения, единственным законным источником власти на Украине сейчас является народ страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.20 мая истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.По мнению председателя Госдумы, мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы, подчеркнул Володин. По его словам, сейчас единственный источник власти на Украине – народ страны."Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего, главам европейских государств. Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины", – подчеркнул Володин.Также он напомнил, что Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года, когда Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели государственный переворот, предав национальные интересы и разрушив экономику страны.Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоКатастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
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вячеслав володин, мнения, государственная дума рф, россия, новости, политика, владимир зеленский (президент украины)
Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен

Зеленский не может отдавать приказы и мобилизованные на Украине должны вернуться домой

11:32 26.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну и принимать любые другие решения, единственным законным источником власти на Украине сейчас является народ страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
20 мая истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.

"Какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Исходя из ее норм сегодня Зеленский нелегитимен. Он не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства", – написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы, подчеркнул Володин. По его словам, сейчас единственный источник власти на Украине – народ страны.
"Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего, главам европейских государств. Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины", – подчеркнул Володин.
Также он напомнил, что Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года, когда Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели государственный переворот, предав национальные интересы и разрушив экономику страны.
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов, заявил ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, теперь заявляет, что покидать пост не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь Зеленский стал самозванцем. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
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