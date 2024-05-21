https://crimea.ria.ru/20240521/po-istechenii-sroka-polnomochiy-zelenskiy-stal-samozvantsem---azarov-1137449159.html

По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров

По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров - РИА Новости Крым, 21.05.2024

По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров

По истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины Владимир Зеленский стал самозванцем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T10:02

2024-05-21T10:02

2024-05-21T10:03

украина

владимир зеленский (президент украины)

николай азаров

выборы на украине

политика

в мире

коллективный запад

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134639805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0da300e11e62de8543e0ac4e4f68da8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. По истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины Владимир Зеленский стал самозванцем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Он пояснил, что отказ от выборов незаконен еще и потому, что Украина не находится в состоянии войны: хотя в стране действует указ о военном положении, война никому не объявлялась."Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее, он будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует", - написал он.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 маяЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаКатастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов

https://crimea.ria.ru/20240517/prosrochennyy-prezident-chto-zhdet-ukrainu-pri-nelegitimnom-zelenskom-1137342043.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), николай азаров, выборы на украине, политика, в мире, коллективный запад, мнения, новости