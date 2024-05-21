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По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров - РИА Новости Крым, 21.05.2024
По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
По истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины Владимир Зеленский стал самозванцем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T10:02
2024-05-21T10:03
украина
владимир зеленский (президент украины)
николай азаров
выборы на украине
политика
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коллективный запад
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. По истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины Владимир Зеленский стал самозванцем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Он пояснил, что отказ от выборов незаконен еще и потому, что Украина не находится в состоянии войны: хотя в стране действует указ о военном положении, война никому не объявлялась."Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее, он будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует", - написал он.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 маяЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаКатастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
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украина, владимир зеленский (президент украины), николай азаров, выборы на украине, политика, в мире, коллективный запад, мнения, новости
По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров

Азаров: Зеленский после 20 мая потерял конституционные полномочия

10:02 21.05.2024 (обновлено: 10:03 21.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. По истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины Владимир Зеленский стал самозванцем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"В Конституции указано, в какую дату должны быть произведены выборы, поэтому, что бы там Зеленский ни принимал, какие указы ни издавал, по истечении срока своих полномочий он стал самозванцем", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что отказ от выборов незаконен еще и потому, что Украина не находится в состоянии войны: хотя в стране действует указ о военном положении, война никому не объявлялась.
"Сам Зеленский знает: решение об отмене выборов принято незаконно. Понимает он и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее, он будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует", - написал он.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
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