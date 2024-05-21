https://crimea.ria.ru/20240521/v-oon-sdelali-zayavlenie-o-legitimnosti-zelenskogo-posle-20-maya-1137446571.html

В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая

В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая

Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу. Об РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T06:54

2024-05-21T06:54

2024-05-21T06:48

оон

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136717979_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_44c4dadbba95f527c9fd095765508f43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу. Об этом на пресс-конференции заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить голосование, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, псевдодпрезидент Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад. Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, новости