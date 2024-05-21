https://crimea.ria.ru/20240521/v-oon-sdelali-zayavlenie-o-legitimnosti-zelenskogo-posle-20-maya-1137446571.html
В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу. Об РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T06:54
2024-05-21T06:54
2024-05-21T06:48
оон
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136717979_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_44c4dadbba95f527c9fd095765508f43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу. Об этом на пресс-конференции заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить голосование, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, псевдодпрезидент Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад. Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136717979_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_44310f0252ee8e9017891023bd50c051.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, новости
В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
После 20 мая в ООН продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу. Об этом на пресс-конференции заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить голосование, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.
"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — сказал он.
По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, псевдодпрезидент Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад.
Читайте также на РИА Новости Крым: