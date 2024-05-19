https://crimea.ria.ru/20240519/kholodnaya-voyna-mezhdu-rossiey-i-nato-posle-goryachey-fazy-svo-budet-ili-net-1137271469.html

Холодная война между Россией и НАТО после горячей фазы СВО: будет или нет

Холодная война между Россией и НАТО после горячей фазы СВО: будет или нет - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Холодная война между Россией и НАТО после горячей фазы СВО: будет или нет

Холодной войны после окончания СВО как горячей фазы конфликта России и НАТО на Украине не будет. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T07:01

2024-05-19T07:01

2024-05-19T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Холодной войны после окончания СВО как горячей фазы конфликта России и НАТО на Украине не будет. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя прогнозы из-за рубежа.Накануне французский эксперт Жак Сапир, комментируя назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, заявил, он сможет подготовить Россию к возможному десяти- и даже двадцатилетнему "холодному" противостоянию с НАТО.Наступление холодного мира, или холодного противостояния – это объективный процесс, который сменяет горячую фазу, добавил российский эксперт. Однако в нынешней ситуации он не будет настолько долгим, считает Гусев. Прежде всего потому, что ситуация сейчас "несколько иная, чем это было в ХХ веке". Хотя и тогда, во время холодной войны "Советский Союз не был один – с ним были страны Варшавского договора". Сегодня же с Россией многие страны глобального Юга, и число единомышленников РФ увеличивается, чего нельзя сказать о сторонниках коллективного Запада, отметил Гусев.И важно то, что на этом фоне Россия крепнет, а гегемония Запада разрушается, и процесс необратим – обозначил эксперт второй аргумент в пользу своей позиции."Россия не одна. Сейчас на авансцену выходят такие страны, как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия. То есть члены БРИКС. И я не вижу предпосылок для холодного противостояния глобального Юга и коллективного Запада. Поэтому я предвижу и прогнозирую, что за горячей фазой не начнется холодная война. Этого не будет. Объявить ее странам незападным так называемый западный мир не сможет априори", – заявил профессор.По мнению Гусева, "все будет развиваться в другом направлении", но предугадать сценарий трудно.При этом США и их западные партнеры в Европе уже осознают, что противостояние с Россией бессмысленно. Но продолжают сопротивляться лишь по одной причине: "потому что понимают, что победа России на Украине означает для них катастрофу, после которой западный мир не оправится".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев бросил резервы ВСУ на Харьков В Крыму оценили новый состав правительства России Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240518/lavrov-ostraya-faza-protivostoyaniya-rf-i-zapada-nakhoditsya-v-polnom-razgare-1137380853.html

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мнения, нато, политика, новости, общество, александр гусев, в мире, россия