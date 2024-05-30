Запад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии
Запад уже готов к капитуляции Украины и переговорам на условиях России – СМИ
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подготовка к саммиту по "урегулированию конфликта" на Украине свидетельствует о том, что страны Запада постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и готовятся к мирными переговорами на условиях России. К такому выводу пришел журналист iDNES.cz Адам Гаек, пишет РИА Новости.
Он пояснил, что в Швейцарию решать украинскую проблему не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Вместо них ожидаются немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.
"Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над (новыми. — Прим. ред.) областями", — аргументирует Гаек в материале.
Он подчеркивает, что при этом от руководителей разных европейских государств исходят осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией. О дипломатическом урегулировании заявляли в частности, итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, президент Чехии Петр Павел и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Как заявляла украинский аналитик Алена Гетманчук, такой же позиции придерживается и действующий глава Белого дома Джо Байден.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает, что диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.
По мнению кандидата политических наук Сергея Горбачева, на Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине.