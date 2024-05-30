https://crimea.ria.ru/20240530/zapad-gotovitsya-k-kapitulyatsii-ukrainy--smi-o-sammite-v-shveytsarii-1137738127.html

Запад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии

Запад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Запад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии

Подготовка к саммиту по "урегулированию конфликта" на Украине свидетельствует о том, что страны Запада постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и готовятся РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T22:26

2024-05-30T22:26

2024-05-30T22:26

украина

коллективный запад

сша

европейский союз (ес)

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политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Подготовка к саммиту по "урегулированию конфликта" на Украине свидетельствует о том, что страны Запада постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и готовятся к мирными переговорами на условиях России. К такому выводу пришел журналист iDNES.cz Адам Гаек, пишет РИА Новости.Он пояснил, что в Швейцарию решать украинскую проблему не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Вместо них ожидаются немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.Он подчеркивает, что при этом от руководителей разных европейских государств исходят осторожные заявления о необходимости переговоров с Россией. О дипломатическом урегулировании заявляли в частности, итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, президент Чехии Петр Павел и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Как заявляла украинский аналитик Алена Гетманчук, такой же позиции придерживается и действующий глава Белого дома Джо Байден.При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает, что диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.По мнению кандидата политических наук Сергея Горбачева, на Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине.

украина

сша

европа

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коллективный запад, сша, европейский союз (ес), европа, в мире, россия, политика, мнения