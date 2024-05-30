https://crimea.ria.ru/20240530/dialog-o-mire-s-kievom-seychas-predstavit-trudno--lavrov-1137708718.html

Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров

Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров

Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T08:50

2024-05-30T08:50

2024-05-30T08:50

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Лавров добавил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. И напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. "Что касается юридического статуса Владимира Зеленского после 20 мая, когда истек срок его полномочий на посту президента Украины, то на этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске 24 мая", - напомнил Лавров.Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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2024

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сергей лавров, россия, новости, политика, внешняя политика