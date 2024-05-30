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Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров
Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров
Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T08:50
2024-05-30T08:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Лавров добавил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. И напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. "Что касается юридического статуса Владимира Зеленского после 20 мая, когда истек срок его полномочий на посту президента Украины, то на этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске 24 мая", - напомнил Лавров.Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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сергей лавров, россия, новости, политика, внешняя политика
Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров

Диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно – Лавров

08:50 30.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Диалог о мире, с учетом правления "партии войны" в Киеве, на данный момент трудно себе представить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"В Киеве правит "партия войны", и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией "на поле боя". В таких условиях диалог о мире трудно себе представить", - сказал он.
Лавров добавил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией. И напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая.
"Что касается юридического статуса Владимира Зеленского после 20 мая, когда истек срок его полномочий на посту президента Украины, то на этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске 24 мая", - напомнил Лавров.
Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.
"Будем надеяться, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличны интересы народа. Пока же нет иного варианта, как продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
Сергей ЛавровРоссияНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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