https://crimea.ria.ru/20240528/rossiya-davno-mogla-by-dogovoritsya-s-ukrainoy--putin-nazval-uslovie-1137663610.html

Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие

Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие

Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T17:05

2024-05-28T17:05

2024-05-28T17:25

россия

владимир путин (политик)

украина

переговоры

сша

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коллективный запад

политика

узбекистан

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко задействовать в качестве собеседников в переговорном процессе с Москвой украинских военных.Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.Российский лидер ранее подчеркнул, что после окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать.На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по УкраинеКогда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираПутин: легитимность Зеленского закончилась

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), украина, переговоры, сша, европа, коллективный запад, политика, узбекистан, новости сво, новости