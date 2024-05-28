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Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие
Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие
Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T17:05
2024-05-28T17:05
2024-05-28T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко задействовать в качестве собеседников в переговорном процессе с Москвой украинских военных.Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.Российский лидер ранее подчеркнул, что после окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать.На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по УкраинеКогда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираПутин: легитимность Зеленского закончилась
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россия, владимир путин (политик), украина, переговоры, сша, европа, коллективный запад, политика, узбекистан, новости сво, новости
Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условие
Россия и Украина могли бы договориться на взаимно выгодных условиях – Путин
17:05 28.05.2024 (обновлено: 17:25 28.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко задействовать в качестве собеседников в переговорном процессе с Москвой украинских военных.
"К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.
Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.
"Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем", - сказал Путин.
Российский лидер ранее подчеркнул, что после окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского единственным легитимным органом власти по Конституции страны остается Верховная рада и ее спикер, однако западные хозяева Киева предпочитают "признавать" Зеленского, чтобы в итоге списать
.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине
, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции.
Переговоры Украины и России
Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией,
хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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