https://crimea.ria.ru/20240524/gotova-li-rossiya-zafiksirovat-tekuschuyu-liniyu-fronta--otvet-kremlya-1137557661.html
Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля
Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля
Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T18:03
2024-05-24T18:03
2024-05-24T18:03
владимир путин (политик)
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters.Агентство ранее сообщило, что российское руководство якобы готово к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта.Представитель Кремля также напомнил, что в Конституции РФ "зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомВенгрия ветировала резолюцию Совета Европы по "формуле мира" ЗеленскогоКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин
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владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, переговоры, новости сво, политика, украина, новости
Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля
Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам с фиксацией текущей линии фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине, но с учетом реалий и неизменности достижения поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters.
Агентство ранее сообщило, что российское руководство якобы готово к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта.
"Это не так. Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также напомнил, что в Конституции РФ "зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории".
Президент России Владимир Путин ранее заявил
, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. Комментируя планируемую в Швейцарии конференцию по урегулированию на Украине без участия России, глава государства отметил, что смысл этого мероприятия – "собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум".
Он также отметил, что невозможно обсуждать какие-либо "формулы мира", основанные "на хотелках, а не на реальной ситуации". Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса.
Переговоры Украины и России
Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией,
хотя военные действия могли закончиться еще тогда.
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