https://crimea.ria.ru/20240528/drugie-uydut-polyaki--nikogda-putin-o-kontingente-nato-na-ukraine-1137665577.html

Другие уйдут, поляки – никогда: Путин о контингенте НАТО на Украине

Другие уйдут, поляки – никогда: Путин о контингенте НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Другие уйдут, поляки – никогда: Путин о контингенте НАТО на Украине

Польский контингент никогда не покинет территорию Украины в случае захода в страну. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T17:59

2024-05-28T17:59

2024-05-28T17:59

владимир путин (политик)

россия

иностранные наемники всу

контингент нато

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Польский контингент никогда не покинет территорию Украины в случае захода в страну. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Президент отметил, что на фоне заявлений польских властей о готовности направить свой контингент на Украину, большое число наемников из Польши уже воюют на стороне киевского режима.Президент России также указал на значительные потери среди иностранных военнослужащих на Украине, которые западным странам становится все сложнее скрывать."Что касается того, что на Украине могут быть или есть наемники, да мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. То, что военные на Украине сейчас говорят о том, что они могут появиться, так они там давно находятся. Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую речь. Мы знаем, что они там есть", - отметил Путин.В частности, наемников привлекают к управлению и обслуживанию высокоточным оружием большой дальности, добавил российский лидер.Ранее президент России подчеркнул, что переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия давно могла бы договориться с Украиной – Путин назвал условиеПутин назвал единственный легитимный орган власти на УкраинеУдары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО

россия

польша

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владимир путин (политик), россия, иностранные наемники всу, контингент нато, польша, украина, новости сво, новости