https://crimea.ria.ru/20240528/udary-zapadnym-oruzhiem-po-rf---putin-otsenil-prizyvy-stran-nato-1137664634.html

Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО

Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО

Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T17:25

2024-05-28T17:25

2024-05-28T17:25

россия

владимир путин (политик)

нато

украина

безопасность

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136860005_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_211a1febdfecee38842c5201cf34a054.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ. Об этом заявил президент России Владмир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Это серьезные вещи, мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим", - сказал президент России.Путин напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а окончательный выбор цели и полетное задание в ряде случаев могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе разведданных. Это задание готовится не украинскими военными, а представителями стран НАТО. Это может происходить и происходит вообще без участия украинских военнослужащих.Он также напомнил, что все действия РФ спровоцированы Западом и их киевскими марионетками сначала в Донбассе, затем обстрелами Белгорода, что вынудило РФ создавать зону безопасности."То же самое может произойти и в случае применения по территории России высокоточного оружия большой дальности. Вообще, постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе - как поведут себя США, имея ввиду наш паритет в сфере стратегических вооружений, трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Посмотрим, что будет происходить", - заключил Путин.Ранее генсек НАТО Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на такие удары, сообщил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РоссииЕвропа готовится вступить в войну с Россией – ОрбанПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), нато, украина, безопасность, поставки западного оружия украине, новости