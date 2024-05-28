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Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО
Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО
Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T17:25
2024-05-28T17:25
россия
владимир путин (политик)
нато
украина
безопасность
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ. Об этом заявил президент России Владмир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."Это серьезные вещи, мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим", - сказал президент России.Путин напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а окончательный выбор цели и полетное задание в ряде случаев могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе разведданных. Это задание готовится не украинскими военными, а представителями стран НАТО. Это может происходить и происходит вообще без участия украинских военнослужащих.Он также напомнил, что все действия РФ спровоцированы Западом и их киевскими марионетками сначала в Донбассе, затем обстрелами Белгорода, что вынудило РФ создавать зону безопасности."То же самое может произойти и в случае применения по территории России высокоточного оружия большой дальности. Вообще, постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе - как поведут себя США, имея ввиду наш паритет в сфере стратегических вооружений, трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Посмотрим, что будет происходить", - заключил Путин.Ранее генсек НАТО Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на такие удары, сообщил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РоссииЕвропа готовится вступить в войну с Россией – ОрбанПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
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россия, владимир путин (политик), нато, украина, безопасность, поставки западного оружия украине, новости
Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО

Путин: удары западным оружием по России могут привести к глобальному конфликту

17:25 28.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Представители стран НАТО должны осознавать тяжесть вероятных последствий в случае разрешения на применение западного высокоточного оружия большой дальности по территориям РФ. Об этом заявил президент России Владмир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
"Это серьезные вещи, мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим", - сказал президент России.
Путин напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а окончательный выбор цели и полетное задание в ряде случаев могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе разведданных. Это задание готовится не украинскими военными, а представителями стран НАТО. Это может происходить и происходит вообще без участия украинских военнослужащих.
"Так вот эти представители стран НАТО, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением - и это тот фактор, который они должны иметь ввиду, прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь территории РФ", - сказал российский лидер.
Он также напомнил, что все действия РФ спровоцированы Западом и их киевскими марионетками сначала в Донбассе, затем обстрелами Белгорода, что вынудило РФ создавать зону безопасности.
"То же самое может произойти и в случае применения по территории России высокоточного оружия большой дальности. Вообще, постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе - как поведут себя США, имея ввиду наш паритет в сфере стратегических вооружений, трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Посмотрим, что будет происходить", - заключил Путин.
Ранее генсек НАТО Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на такие удары, сообщил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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РоссияВладимир Путин (политик)НАТОУкраинаБезопасностьПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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