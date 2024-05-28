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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - РИА Новости Крым, 28.05.2024
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
Вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T07:36
2024-05-28T07:47
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
владимир кулишов
новости
россия
политика
граница
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, отметил собеседник.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Столтенберга "цинизмом и замыливанием глаз".Также генсек НАТО заявил, что альянс может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса.В то же время Столтенберг отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир кулишов, новости, россия, политика, граница, нато
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Нанесение ядерных ударов по России отрабатывают войска НАТО – ФСБ

07:36 28.05.2024 (обновлено: 07:47 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Поляков / Перейти в фотобанкСтратегический американский бомбардировщик B-52
Стратегический американский бомбардировщик B-52 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Александр Поляков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", – сказал он.
Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, отметил собеседник.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Столтенберга "цинизмом и замыливанием глаз".
Также генсек НАТО заявил, что альянс может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса.
В то же время Столтенберг отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.
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