https://crimea.ria.ru/20240528/nato-otrabatyvaet-nanesenie-yadernykh-udarov-po-rossii-1137643027.html

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - РИА Новости Крым, 28.05.2024

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

Вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T07:36

2024-05-28T07:36

2024-05-28T07:47

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

владимир кулишов

новости

россия

политика

граница

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, отметил собеседник.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Столтенберга "цинизмом и замыливанием глаз".Также генсек НАТО заявил, что альянс может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса.В то же время Столтенберг отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

https://crimea.ria.ru/20240521/na-yuge-rossii-nachalis-ucheniya-s-nestrategicheskim-yadernym-oruzhiem-1137470682.html

россия

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2024

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир кулишов, новости, россия, политика, граница, нато