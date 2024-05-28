https://crimea.ria.ru/20240528/udary-po-rossii-zapadnym-oruzhiem-obsudyat-vo-vtornik-glavy-minoborony-es-1137648156.html

Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС

Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС

Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому призвал генсек НАТО РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T11:50

2024-05-28T11:50

2024-05-28T11:50

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Во вторник в заседании глав Минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе, примет участие и генсек НАТО. Ранее он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.Ранее Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Столтенберга "цинизмом и замыливанием глаз".Также генсек НАТО заявил, что альянс может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса.В то же время Столтенберг отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружиемУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

https://crimea.ria.ru/20240524/povestka-pered-uzhinom-kto-tolkaet-evropu-k-voyne-s-rossiey-1137548380.html

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жозеп боррель