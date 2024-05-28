Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС
Удары по России западным оружием обсудят главы Минобороны ЕС во вторник – Боррель
© Фото: US Air Force / Airman 1st Class J.T. ArmstrongАмериканский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress
© Фото: US Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к которому призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос", – сказал он.
Во вторник в заседании глав Минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе, примет участие и генсек НАТО. Ранее он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.
"Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться", – пояснил глава евродипломатии свою позицию.
Ранее Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Столтенберга "цинизмом и замыливанием глаз".
Также генсек НАТО заявил, что альянс может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса.
В то же время Столтенберг отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.
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