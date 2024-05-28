https://crimea.ria.ru/20240528/perelomit-situatsiyu-na-pole-boya-u-ukrainy-ne-poluchaetsya---putin-1137663118.html

Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин

Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин

Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T16:55

2024-05-28T16:55

2024-05-28T16:58

владимир путин (политик)

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

коллективный запад

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Узбекистан.Как подчеркнул президент, коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества.Эта ситуация свидетельствует о том, что Запад не планирует договариваться, а предпринимает попытки "еще что-то получить", добавил российский лидер.Президент напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это украинская сторона отказалась публично.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираПутин назвал основу для переговоров по УкраинеПутин назвал единственный легитимный орган власти на Украине

россия

украина

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2024

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владимир путин (политик), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, новости, политика