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Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин
Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин
Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T16:55
2024-05-28T16:58
владимир путин (политик)
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
коллективный запад
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Узбекистан.Как подчеркнул президент, коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества.Эта ситуация свидетельствует о том, что Запад не планирует договариваться, а предпринимает попытки "еще что-то получить", добавил российский лидер.Президент напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это украинская сторона отказалась публично.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираПутин назвал основу для переговоров по УкраинеПутин назвал единственный легитимный орган власти на Украине
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владимир путин (политик), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, новости, политика
Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - Путин

Путин: переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается

16:55 28.05.2024 (обновлено: 16:58 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента России Владимира Путина в Узбекистан
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается и любые новые попытки приведут лишь к увеличению украинских потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Узбекистан.
Как подчеркнул президент, коллективный Запад хочет создать видимость поддержки Украины от мирового сообщества.
"Хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Ну не получится у них так", - сказал Путин.
Эта ситуация свидетельствует о том, что Запад не планирует договариваться, а предпринимает попытки "еще что-то получить", добавил российский лидер.
"Это как раз говорит о том, что не хотят договариваться, а цепляются за то, чтобы еще и еще что-то получить и переломить ситуацию на поле боя. Не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь. И потери далеко не в пользу украинских вооруженных сил", - добавил Путин.
Президент напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это украинская сторона отказалась публично.
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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Коллективный ЗападНовостиПолитика
 
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