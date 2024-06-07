https://crimea.ria.ru/20240607/s-kem-na-ukraine-moskva-mozhet-vesti-peregovory--otvet-putina-1137947973.html

С кем на Украине Москва может вести переговоры – ответ Путина

С кем на Украине Москва может вести переговоры – ответ Путина - РИА Новости Крым, 07.06.2024

С кем на Украине Москва может вести переговоры – ответ Путина

В ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T18:31

2024-06-07T18:31

2024-06-07T18:42

владимир путин (политик)

пмэф

политика

переговоры

украина

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. В ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).При этом Путин отметил, что переговоры возможны только на основании нынешних реалий. Президент также отметил, что надо добиваться таких договоренностей и условий, которые соответствовали бы интересам России и были бы максимально надежными."Конечно, договариваться с такой публикой очень сложно – обманывают на каждом шагу. Но все вооруженные конфликты заканчиваются какими-то мирными договоренностями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы", - подчеркнул глава государства.

https://crimea.ria.ru/20240607/rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-osvobodili-47-naselennykh-punktov--putin-1137947610.html

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владимир путин (политик), пмэф, политика, переговоры, украина, россия