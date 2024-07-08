https://crimea.ria.ru/20240708/vysokotochnyy-udar-po-ukraine---v-mo-oprovergli-zayavleniya-iz-kieva-1138681073.html

Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева

Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева

Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, говорится в... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T13:58

2024-07-08T13:58

2024-07-08T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник. Ряд взрывов прогремел ранее в понедельник в разных городах Украины, в том числе в Киеве, сообщалось о повреждении инфраструктуры. По данным российского Минобороны, ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.Подчеркивается, что многочисленные фото и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города". В Минобороны также отметили, что ложные обвинения в адрес ВС РФ о якобы ударах по мирным объектам киевского режима традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО. Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУЗачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, россия, новости сво, инфраструктура, новости