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Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, говорится в... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:58
2024-07-08T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник. Ряд взрывов прогремел ранее в понедельник в разных городах Украины, в том числе в Киеве, сообщалось о повреждении инфраструктуры. По данным российского Минобороны, ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.Подчеркивается, что многочисленные фото и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города". В Минобороны также отметили, что ложные обвинения в адрес ВС РФ о якобы ударах по мирным объектам киевского режима традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО. Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУЗачем Украина устраивает провокации у границ Беларуси – военный эксперт"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
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министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, россия, новости сво, инфраструктура, новости
Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева

Минобороны: ВС РФ не бьют по гражданским объектам на Украине

13:58 08.07.2024 (обновлено: 14:15 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник.
Ряд взрывов прогремел ранее в понедельник в разных городах Украины, в том числе в Киеве, сообщалось о повреждении инфраструктуры. По данным российского Минобороны, ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - акцентировали в ведомстве.

Подчеркивается, что многочисленные фото и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".
В Минобороны также отметили, что ложные обвинения в адрес ВС РФ о якобы ударах по мирным объектам киевского режима традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО.

"Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - считают в российском Минобороны.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
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