https://crimea.ria.ru/20240708/seriya-vzryvov-na-ukraine---povrezhdena-infrastruktura-1138678589.html

Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура

Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T12:14

2024-07-08T12:14

2024-07-08T12:14

взрыв

украина

инфраструктура

новости

вооруженные силы россии

киев

днепропетровская область

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативное командование "Север" ВСУ.Кроме того, в пригороде Киева гремят взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Как пишут украинские СМИ, мощный взрыв произошел, в частности, в районе аэропорта "Жуляны".Сообщается об отключениях света и остановке электротранспорта в Одессе, в Днепропетровске слышны взрывы в районе села Авиаторское, где расположен один из крупнейших аэропортов страны "Днепр", в Краматорске - на территории Новокраматорского машиностроительного завода. Также, по данным украинских СМИ, в понедельник громко в Кривом Роге. В соответствии с онлайн-картой воздушных тревог Украины, сирены звучат по всей стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВзрывы в Киеве: что известноМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

украина

киев

днепропетровская область

сумская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, украина, инфраструктура, новости, вооруженные силы россии, киев, днепропетровская область, сумская область